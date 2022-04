El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimarts el reial decret que certifica la fi de l’obligació de portar mascareta en interiors, que conté excepcions i matisos. Segons el text aprovat pel govern espanyol, tots els indicadors epidemiològics es troben en un “nivell de risc baix” i la situació als hospitals és prou bona per a permetre “adaptar algunes de les mesures de control” que estaven vigents fins ara, com és el cas de les mascaretes.

Malgrat que ja no són obligatòries, el govern espanyol recomana a les persones vulnerables que continuïn portant mascareta en aquelles situacions en les quals no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 metres. També aconsellen l’ús de les mascaretes en els esdeveniments multitudinaris, en les reunions familiars o festes privades on hi hagi persones vulnerables i també en tots aquells “espais tancats d’ús públic” on hi hagi molt trànsit de persones.

En el cas de les empreses, el reial decret diu que no és obligatori, però dona marge als responsables de prevenció de riscos laborals la potestat d’aprovar mesures preventives, entre les quals hi ha l’ús de mascaretes. Algunes grans empreses com Seat, per exemple, ha decidit mantenir-la per protegir la salut dels seus treballadors.

A continuació fem una repassada de les principals excepcions a l’ús de mascaretes en interiors.

Residències

Els treballadors i els visitants han de portar la mascareta perquè poden ser focus de contagi.

Els residents no l’han de portar, tampoc a les zones comunes, perquè es considera que el centre és el seu domicili habitual.

Centres sanitaris, hospitals i farmàcies

Com a norma general els treballadors, els visitants i els pacients l’han de portar sempre. L’única excepció són les persones ingressades quan estiguin a la seva habitació.

Transport

La mascareta és obligatòria a l’interior d’avions, trens i autobusos, però, en canvi, no cal portar-la a les andanes i les estacions.