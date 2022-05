L’increment del 70% de les hospitalitzacions per covid-19 accelera la necessitat de protegir els pacients immunodeprimits

Les hospitalitzacions per covid-19 han augmentat un 70% durant el mes d’abril. Aquests ingressos afecten, majoritàriament, a persones amb immunitat compromesa i majors de 80 anys.

Els experts consideren que la relaxació de les mesures comença a tenir un impacte. Les dades més recents del Ministeri de Sanitat reflecteixen que la incidència a 14 dies entre els ciutadans de 80 anys o més supera els 1.000 casos per cada 100.000 habitants i que el nombre de persones ingressades amb covid-19 ha augmentat de 6.362 divendres passat a 6.883 aquest dimarts.

El president de l’Associació Espanyola de Vacunología i cap de Secció d’Epidemiologia i Prevenció de la Direcció General de Salut Pública de Canàries, el doctor Amós García Rojas, explica que “la vacunació ha afavorit que la gran majoria de la població estigui protegida enfront del virus, i que hàgim aconseguit dos objectius clau: reduir les hospitalitzacions en UCI i les morts”.

Recorda que, “encara que a poc a poc estem controlant el virus, encara hem de protegir amb mesures addicionals a determinats grups, com alguns perfils de pacients vulnerables, que no responen bé a les vacunes o tenen més risc de presentar complicacions en cas d’infecció”.

Entre aquests pacients es troben persones immunodeprimides, com a receptors de trasplantaments, teràpies cel·lulars o tractaments inmunosupresors, persones amb immunodeficiències primàries, pacients oncològics, o aquells que tenen al·lèrgia a les vacunes.

Els experts en virologia insisteixen també en la importància administrar teràpies preventives contra la Covid-19 per a aquests pacients de risc i evitar així complicacions i mantenir les hospitalitzacions sota control. “En aquesta fase tan avançada de la pandèmia, hem de centrar-nos en reforçar la protecció en aquelles persones que no són capaces de generar anticossos mitjançant les vacunes actuals. Mitjançant teràpies preventives, com Evusheld, basada en la combinació d’anticossos humanitzats enfront de la proteïna S del virus que és capaç d’oferir protecció duradora contra la malaltia greu i la mort a aquests pacients”, apunta el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, director emèrit i conseller científic del Centre Nacional de Grip de Valladolid.

La combinació d’anticossos Evusheld d’AstraZeneca, aprovada a Europa i ja en distribució en les comunitats autònomes d’Espanya després de l’acord del Govern amb la farmacèutica, ha demostrat en diversos assajos clínics efectivitat per a protegir dels efectes de la covid-19 a la població d’alt risc i que pot tenir una resposta inadequada a la vacunació.

Recentment, el New England Journal of Medicine va publicar les dades de l’assaig de Fase III Provent, que demostren que la teràpia redueix el risc de desenvolupar covid-19 simptomàtic en un 77% en l’anàlisi primària i en un 83% sis mesos després, en comparació amb placebo.