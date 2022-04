L’advertència d’Oriol Mitjà després de donar positiu per Covid-19

Oriol Mitjà, un dels epidemiòlegs més crític amb la relaxació de les restriccions sanitàries, ha donat positiu en Covid-19 i ha advertit que la pandèmia està lluny d’acabar-se. “Portava la FFP2, però la Covid-19 està desbocada i em va trobar signant llibres per Sant Jordi”, ha dit Mitjà en una piulada a Twitter. L’epidemiòleg ha alertat que estem al “principi de la setena onada amb un increment de la incidència, hospitalitzacions i morts” i ha reclamat al departament de Salut que reintrodueixi les “proves, els aïllaments, les mascaretes i la ventilació”.

Des d’aquest mes d’abril Salut ha deixat de comptar tots els casos de Covid-19 i, a canvi, ha posat en marxa un sistema sentinella per recollir mostres representatives de l’evolució de fins a 19 virus respiratoris. Això implica que les dades públiques de l’evolució de la pandèmia s’actualitzen amb menys freqüència. Entre el 16 i el 22 d’abril, últimes dades disponibles al portal de Salut, es van detectar a Catalunya 10.146 positius per Covid-19, un 10% més que en els set dies anteriors. Els ingressos també van créixer lleugerament, mentre que les defuncions va caure.

Portava la FFP2, però la Covid-19 està desbocada i em va trobar signant llibres per #SantJordi.



– És el principi de la #7aOnada amb un increment de la incidència, hospitalitzacions i morts.

–@salutcat ha de reintroduir les proves, els aïllaments, les mascaretes i la ventilació. pic.twitter.com/AM4r1iNvaQ — Oriol Mitjà (@oriolmitja) April 27, 2022

“Amb l’augment de la incidència, els vulnerables estan més exposats a les infeccions, i poden acabar tenint complicacions”, ha criticat Mitjà. “I, a més, el sistema sentinella, amb només el testatge de 400 mostres setmanals, resulta insuficient per fer estimacions sobre la incidència. Anem a cegues”. L’epidemiòleg ha recordat que la “població ha anat perdent immunitat” i que l’arribada de noves “variants més transmissibles com la BA.2 o la XE” fan més imprevisible el virus. “L’1 d’abril es desballesta el sistema de proves i aïllaments, de manera que un positiu pot anar a la feina i fins i tot a l’hospital on contagiarà a persones vulnerables”.

Oriol Mitjà ha aprofitat per recuperar les paraules del director general de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom: “Aquest virus no desapareixerà només perquè els països deixin de buscar-lo. Encara està estenent-se, encara està canviant i encara està matant. Quan es tracta d’un virus mortal, ignorar-lo no ens farà més feliços…”