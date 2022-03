Mitjà alerta del risc d’eliminar les quarantenes: “No hi ha ningú al timó”

Oriol Mitjà ha alertat que l’eliminació de les quarantenes anunciada per ministeri de Sanitat suposa un risc en un moment en el qual Europa entra en un “repunt” de la sisena onada causanda per l’Òmicron sigil·losa, la subvariant BA.2 que està “escombrant” a tothom que no s’havia infectat amb la variant prèvia. “No hi ha ningú al timó”, ha denunciat en una piulada a Twitter. No és la primera vegada que Mitjà critica les decisions de les autoritats sanitàries.

Fa unes setmanes, l’epidemiòleg ja va alertar que molt probablement hi haurà una setena onada de Covid a la tardor i va reclamar “més preparació” per fer-hi front. Mitjà creu que la pandèmia “està lluny” de poder-se tractar per una grip i per això considera que eliminar les quarantenes és una mala decisió. “Europa està entrant en un repunt de la sisena onada”, ha avisat. “Després de l’onada d’Òmicron-BA.1, la subvariant Òmicron-BA.2 està escombrant a tothom que no va tenir la BA.1”.

Europa està entrant en un repunt de la sisena onada.

Després de l'onada d'Òmicron-BA.1, la subvariant Òmicron-BA.2 està escombrant a tothom que no va tenir la BA.1



– BA.2 és més transmissible i pot infectar a tothom que no hagi passat la BA.1 i faci més de 3 m que es va vacunar pic.twitter.com/BdHNPoy7vz — Oriol Mitjà (@oriolmitja) March 22, 2022

Mitjà ha insistit que la variant BA.2 és “més transmissible” i recorda que pot “infectar a tothom que no hagi passat la BA.1” i que faci més de tres mesos que es va vacunar, per la qual cosa reclama no abaixar la guàrdia. En les onades anteriors, Catalunya –i també l’estat espanyol– ha anat per darrere del que passava a Europa i per això l’epidemiòleg avisa que relaxar el sistema de vigilància epidemiològica és prematur.

Situació estable

Els indicadors epidemiològics que proporciona el departament de Salut mostren que la sisena onada manté la seva baixada lenta i progressiva. La setmana passada a Catalunya es van notificar més de 21.000 positius, molt lluny del pic de contagis de principis d’any, però encara amb xifres molt elevades, ja que de mitjana es declaren 3.000 casos diaris.

El risc de rebrot se situa en 533 punts, mentre que la velocitat de contagi (Rt) es manté a 0,95. La taxa de positivitat –percentatge de contagis detectats respecte al total de proves que es fan– baixa per sota de l’11%, tot i que encara li queda molt camí per recórrer fins al 5% que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar que una pandèmia està sota control.