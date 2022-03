Sanitat elimina les quarantenes per als positius lleus i els asimptomàtics

La Comissió de Salut Pública ha anat un pas més enllà i, després d’eliminar les quarantenes per als contactes estrets, ara les elimina també per a les persones contagiades que tinguin símptomes lleus o siguin asimptomàtics. Aquest òrgan que depèn del ministeri de Sanitat ha aprovat la nova estratègia de vigilància i control de la Covid, que entrarà en vigor aquest mateix dilluns 28 de març. Aquesta és una nova passa cap a la normalització de la Covid que reclamen algunes comunitats, entre elles, Catalunya, que deixarà de comptar casos a partir de l’abril. El confinament actual, que és de set dies -tot i que alguns experts el voldrien reduir a només cinc dies-, només l’hauran de fer les persones amb símptomes greus i la població de risc. La decisió d’aïllar-se o no la prendrà el personal sanitari, que podrà imposar quarantenes segons la gravetat del cas.

El rastreig als contactes estrets d’un positiu també deixarà de fer-se, el que suposa començar a ‘gripalitzar’ la Covid, que podria passar aviat a ser una malaltia endèmica enlloc d’una pandèmia. En aquesta mateixa línia, la Comissió de Salut Pública ha modificat també aquest dimarts el protocol de realització de proves diagnòstiques de la Covid, que a partir d’aquest dilluns es dirigirà principalment en les persones més grans de 60 anys, les embarassades i les persones amb immunodepresió, les de més risc.

La retirada de les mascaretes, que també està sobre la taula, no ha tingut el consens necessari per tirar endavant una nova norma. Catalunya ho porta a cada trobada del Consell Interterritorial perquè considera que cal normalitzar la Covid començant pels interiors de les escoles per passar de forma gradual a la resta d’espais. Algunes comunitats, però, no hi estan d’acord, el que està retardant la retirada de l’obligatorietat de les mascaretes.