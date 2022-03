S’eliminen les quarantenes per a tots els contactes estrets

Els contactes estrets no hauran de fer quarantena independentment de si estan vacunats o no. Així ho ha decidit aquest dimarts la Comissió de Salut Pública després que s’hagi debatut entre les comunitats i el ministeri que lidera la ministra Carolina Darias. Aquesta mesura, per tant, entrarà en vigor aquest mateix dissabte 5 de març.

Tot i així, la Comissió recomana que durant els deu dies posteriors a l’últim contacte amb un positiu s'”extremin les precaucions i es redueixin tot el possible les interaccions socials utilitzant constantment la mascareta i mantenint una adequada higiene de mans”. “Especialment s’ha d’evitar el contacte amb persones vulnerables”, subratlla el Ministeri. La Comissió de Salut Pública també ha acordat la recomanació d'”extremar les mesures preventives dirigides a la protecció de les persones més vulnerables”.

Aquestes quarantenes que ara s’eliminen per a tothom ja s’havien eliminat fa mesos per les persones vacunades, tot i que Sanitat recomanava limitar les seves activitats fora de casa en els deu dies posteriors a l’últim contacte amb un cas confirmat.

En paral·lel, les comunitats debatran al pròxim Consell Interterritorial la idoneïtat de retirar les mascaretes a l’interior de les escoles per fer-ho després gradualment a la resta d’espais. El president del govern espanyol va assegurar aquest dilluns en una entrevista a TVE que es farà “molt aviat” sempre tenint en compte l’opinió de la comunitat científica i de les comunitats autònomes.

El president espanyol aposta per tornar a la normalitat poc a poc després de la millora de les dades epidemiològiques. Aquí, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, també és partidari de tractar la Covid com una epidèmia a partir de l’abril, el que suposa deixar de comptar cas per cas i procedir a una “vigilància epidemiològica reforçada” sense haver de rastrejar contactes estrets i controlar el compliment de les quarantenes.