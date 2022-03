Sanitat posa fi a les quarantenes dels contactes estrets

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la fi de les quarantenes de tots els contactes estrets de positius per Covid-19. El Consell Interterritorial de Salut d’aquest dimecres aprovarà l’eliminació de les quarantenes generals després que Catalunya les eliminés de les escoles fa tot just deu dies. En una entrevista a TVE, Sánchez també ha assegurat que la retirada de les mascaretes als interiors és més a prop, tot i que no ha volgut donar una data concreta.

El Consell Interterritorial de Salut debatrà posar fi a les quarantenes dels contactes estrets independentment del seu estat de vacunació. Les quarantenes ja s’havien eliminat fa uns mesos per a les persones amb la pauta completa, tot i que les autoritats sanitàries aconsellen que els contactes limitin les activitats fora de casa en els deu dies posteriors al positiu i també aconsellen l’ús constant de la mascareta per reduir el risc de contagi.

Les mascaretes, fora

Un cop es confirmi la fi de les quarantenes, li tocarà el torn a les mascaretes. “Molt aviat”, ha dit el president espanyol, tot i que ha insistit que la decisió s’ha de prendre amb el consens de la comunitat científica i de les autonomies. “No em vull aventurar perquè són ells [els experts] qui han de proposar el moment”, ha afirmat Sánchez, que ha demanat prudència perquè malgrat la bona evolució de la sisena onada, les dades de contagis i d’ingressats als hospitals encara són “altes”.

Fa dues setmanes es va filtrar un informe elaborat pels experts del ministeri de Sanitat en el qual es detalla com serà la gestió de la pandèmia a partir de la primavera. Les autoritats sanitàries estudien deixar de comptar tots els casos de Covid-19 i centrar-se en una gestió més quirúrgica centrada en la protecció de la gent gran i dels col·lectius més vulnerables. “Quan passi aquesta onada, ja no tindrà sentit tenir tot el sistema monitorant cada cas”, asseguren els experts en el seu informe.