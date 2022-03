De 50.000 a 5.000: l’increïble descens de contagis en un mes

Tots els indicadors de la pandèmia apunten a la fi de la sisena onada. En el darrer balanç fet públic per Salut només s’han notificat 5.599 casos, mentre que ara fa un mes es succeïen els rècords de fins a 50.000 contagis. De fet, pel que fa als casos confirmats per PCR o test d’antígens, en l’últim període se n’han notificat 27.143, un nombre bastant inferior al de la setmana anterior, quan es van registrar 35.234 positius. Aquesta aturada dels contagis ha donat un respir als CAP, que atenen una mitjana de 15.000 consultes de Covid mentre que en plena sisena onada van arribar fins i tot a les 100.000.

El risc de rebrot segueix també aquesta tendència de millora i baixa 18 punts fins als 646. Aquest indicador ha caigut en picat en l’últim mes, quan ha passat dels 7.000 punts durant el pitjor període de la sisena onada d’Òmicron als 646 actuals. Pel que fa a la velocitat de propagació, es manté estable en 0,84, una xifra que indica que la pandèmia està sota control.

Tot això ha repercutit en la pressió hospitalària, tot i que ha anat oscil·lant en els últims dies. Salut ha notificat 9 altes en les darreres 24 hores, el que deixa el total de pacients per Covid-19 als centres hospitalaris catalans en 1.322. Les Unitats de Cures Intensives també es van buidant, tot i que a un ritme lent. Actualment hi ha 196 crítics, 1 menys que en el darrer balanç. Pel que fa a les defuncions, se n’han registrat 42 més en les últimes hores, el que eleva la xifra des del començament de la pandèmia a 26.625 morts.

En aquest marc, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, manté els plans de deixar de comptar cas per cas a partir de l’abril, ja que considera que cal una normalització de la vida diària i que, en tot cas, si la situació empitjora es poden fer passes enrere.

En paral·lel, en una compareixença davant de la premsa el passat dijous el conseller va demanar vacunar-se ara amb la tercera dosi per no col·lapsar el sistema a l’estiu, quan tothom se la vulgui posar per poder viatjar, ja que els certificats Covid tenen una caducitat de nou mesos des de la segona dosi. La crida d’Argimon podria haver funcionat, ja que en les últimes 24 hores fins a 15.000 persones han acudit a la seva cita. 785 van rebre la seva primera dosi i 9.598 la segona.