El Govern celebra que Sánchez retiri “aviat” les mascaretes a l’interior

El Govern ha reiterat la necessitat de retirar les mascaretes a l’interior de les escoles per fer-ho després a la resta d’espais. Per això, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmat que l’executiu portarà al Consell Interterritorial noves mesures per “fer passos cap a la normalitat”, com ja va avançar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. En aquest marc, el Govern ha aplaudit l’anunci que va fer el president del govern espanyol aquest dilluns sobre les mascaretes en interiors, que deixaran de ser obligatòries “molt aviat”.

Sánchez va explicar aquest dilluns que “l’horitzó de desescalada” de la pandèmia permet fer aquestes passes endavant, i tot i no concretar la data per la retirada de la mascareta, va assegurar que serà “molt aviat” si hi ha consens amb les comunitats i la comunitat científica. “Són ells qui proposaran el moment”, va assegurar durant una entrevista a TVE quan li van preguntar quines dates contempla el govern espanyol per aquesta retirada.

El president espanyol va advertir que les dades epidemiològiques continuen sent “altes” tot i que hi ha una “superació” de la pandèmia que convida a fer passes endavant.

Aquest dimarts la Comissió de Salut Pública estatal debatrà eliminar les quarantenes pels contactes estrets independentment del seu estat vacunal. Aquestes quarantenes ja s’havien eliminat pels vacunats fa mesos, però Sanitat les va recuperar per fer front a la sisena onada, quan es registraven rècords de contagis històrics pràcticament cada dia.

El Govern valora positivament totes aquestes passes cap a la normalitat, ja que Salut té previst començar a tractar la Covid-19 com una epidèmia i no una pandèmia a partir de l’abril. Això suposa deixar de comptabilitzar els casos un per un i avançar cap a una “vigilància epidemiològica reforçada” abans que arribi la primavera. A més, el departament ja ha començat a fer passes en aquest sentit a les escoles, on des de dimecres ja no es fan quarantenes i no es rastregen els contactes estrets.