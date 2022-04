El nou sistema de vigilància busca fins a 19 virus per prevenir brots

El nou sistema de vigilància epidemiològica del departament de Salut permet fer tests per buscar fins a 19 virus –entre els quals hi ha el de la grip o el SARS-CoV-2– i prevenir l’aparició de nous brots. El canvi de model de gestió de la pandèmia no suposa un gran trasbals per als pacients, que poden sotmetre’s voluntàriament a una PCR perquè les seves dades quedin registrades al sistema de rastreig de malalties respiratòries.

“Ja s’han acostumat a les PCR”, bromeja Àlex Ortega, infermer al CAP Maresme de Mataró, en declaracions a l’Agència Catalana de Notícies (ACN). La recollida de mostres es mantindrà durant tot l’any i no de manera estacional com fins ara. Els centres sentinella com el de Mataró han d’aconseguir 10 mostres cada setmana i de moment no tenen problemes per trobar voluntaris. “Moltes setmanes el dilluns al matí ja les tenim totes”, explica un infermer.

Un infermer del CAP Maresme de Mataró fa una PCR a una pacient / ACN

43 centres a tot Catalunya

Aquesta setmana, tenint en compte que dilluns era festiu, ha costat una mica més. Els sanitaris encarregats de fer el seguiment trien els pacients en funció de la seva simptomatologia, que sovint és molt similar a la de la Covid-19 o la grip: mal de gola, tos, malestar general, mal de cap, vòmits o diarrees. En total, la xarxa sentinella, formada per 43 centres de tot Catalunya, recull unes 400 mostres a la setmana, quatre vegades més que amb l’anterior sistema, que estava centrat en la grip.

Això permet obtenir una mostra molt més àmplia i acurada de la circulació de virus respiratoris al país, ja que els tests busquen fins a 19 malalties. Alguns professionals creuen que durant els mesos d’estiu costarà més aconseguir les mostres necessàries per aconseguir un mapa precís de l’evolució d’aquests virus. L’objectiu és tenir una “fotografia” de la situació epidemiològica perquè, més enllà de la pandèmia dels dos últims anys, el sistema de salut català es pugui avançar a l’aparició de nous brots i respondre amb plans de salut pública adaptats a cada cas.