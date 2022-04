Alerta per l’elevada incidència de Covid-19 a Catalunya

La Covid-19 ha tornat a pujar després d’uns mesos de relaxació de mesures en què molta gent ha oblidat que encara estem en pandèmia. La Setmana Santa i Sant Jordi han provocat un augment de casos que, per ara, no és preocupant perquè no s’ha traduït en un augment de la pressió hospitalària, però que podria comportar el començament de la setena onada. Aquest divendres Salut ha declarat 6.714 nous casos des de dimarts. En el darrer balanç, que recollia els casos de divendres a dimarts, el departament en va registrar més de 5.000. Això suposa que en l’última setmana s’hagin notificat 11.732, mentre que la setmana passada se’n van registrar 8.180.

El que indica que els casos estan pujant és, sobretot, la velocitat de propagació i el risc de rebrot. En els últims dies s’han enfilat de forma molt ràpida, de 1,21 a 1,39 en el cas de l’Rt i de 274 a 326 en el cas del risc de rebrot. Això suposa que cada 100 persones que estan infectades en contagien 121. Un altre indicador que mira Salut és la positivitat de les proves, que arriba ja al 15,55%. Cal tenir en compte que amb el sistema sentinella que aplica Salut només es fan proves a les persones més vulnerables i pacients amb malalties greus. Les dades, a més, només es comuniquen dos cops a la setmana, els dimarts i els divendres.

No es tradueix en un augment de pacients als hospitals

Aquest augment de la Covid no s’està traduint, per ara, en més ingressos als hospitals catalans. De fet, en aquest balanç Salut ha declarat 14 ingressats menys per aquesta malaltia, el que deixa el total en 940, i un crític menys. Actualment hi ha 31 persones a les Unitats de Cures Intensives, dades molt diferents a les que hi havia quan començaven les altres onades. En l’últim interval s’ha ingressat a 964 persones als hospitals, mentre que la setmana anterior es va ingressar 961.

Quant a les morts, la xifra total ja ha superat les 27.000 des del començament de la pandèmia, ara fa més de dos anys. S’han produït 38 defuncions més des de dimarts, el que situa el total en 27.145. El nombre més gran de morts s’ha produït a les residències, on hi ha hagut 62.271 casos confirmats en aquests dos anys i s’han produït 9.934 defuncions.

El doctor Robert Güerri, cap de secció del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital del Mar, assegura que la situació no és alarmant “per ara” i que és normal un augment de casos després de Setmana Santa i Sant Jordi sense restriccions. Güerri assegura que per ara no s’ha notat aquest augment als hospitals tot i que ha fet una crida a la precaució. Sobre el sistema sentinella, el doctor ha assegurat que dona garanties malgrat que només es pugin les dades dos cops a la setmana.