Salut detalla el nou protocol pel qual només s’han d’aïllar els casos greus

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha anunciat com aplicarà Catalunya el nou protocol de la Comissió de Salut Pública estatal que estableix que únicament els casos greus de Covid hauran de fer quarantena. “És important adaptar els sistemes de vigilància i detecció de casos perquè el sistema sanitari pugui recuperar l’activitat en el control de les malalties cròniques i la detecció de les malalties severes”, ha explicat la secretària de Salut Pública, que ha assegurat que la decisió s’ha pres per la menor gravetat que presenta la Covid.

Cabezas també ha anunciat que per ara s’actualitzaran les dades Covid únicament dos dies a la setmana -dimarts i divendres-, els mateixos que ho fa el ministeri de Sanitat. A l’abril, però, Salut té la intenció de deixar de comptar casos definitivament i fer un seguiment epidemiològic ‘centinella’.

Menys proves i quarantena només en casos greus

El doctor Jacobo Mendioroz, subdirector general de vigilància epidemiològica, ha explicat que el nou procediment d’actuació es basa en la realització de les proves diagnòstiques únicament a les persones vulnerables (de més de 60 anys, immunosupressió i embaràs), les persones en contacte amb persones de risc, les persones que presentin una infecció respiratòria que requereixi ingrés i aquelles que tinguin antecedents epidemiològics, és a dir, que hagin estat fa 14 dies en una regió on hi hagi una variant d’interès.

En els casos de la població general, la que no forma part d’aquests grups, no s’haurà de fer un aïllament estricte com es feia fins ara malgrat haver de prendre mesures de protecció sobretot per les persones vulnerables. Els contactes estrets tampoc s’hauran de fer proves diagnòstiques ni quarantena, i ja no es farà rastreig. Sí que es mantenen els cribratges en els ingressos a àmbits vulnerables -com podria ser un hospital o una residència- i quan es requereixi cirurgia.

Limitar l’exposició a la Covid de les persones vulnerables

“El control de la transmissió dels virus respiratoris passar per limitar l’exposició de les persones vulnerables“, ha explicat Mendioroz per posar en focus en el fet que l’estratègia actual pretén centrar-se en aquestes persones i no en el total de població.

“No cal anar al metge perquè et diagnostiquin Covid si no et trobes malament, però la idea és que els majors de 60 anys, que tenen més risc, siguin avaluades pel seu metge de capçalera”, ha explicat el doctor, que ha recordat que ens hem de regir “per criteris lògics”.

Població molt immunitzada

Aquest canvi de protocol s’ha donat perquè l’ocupació hospitalària de llits d’UCI va ser molt inferior a l’esperada i per la gran quantitat de població immunitzada per la vacuna o per la infecció de Covid. “El canvi va dirigit a limitar les indicacions d’aïllament i quarantenes per prioritzar les persones vulnerables”, ha explicat el subdirector.