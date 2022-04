Repunt de Covid a les portes de la Setmana Santa

El Departament de Salut es mira les últimes dades de la pandèmia amb certa preocupació pel petit repunt que s’està produint a les portes de la Setmana Santa. Segons les dades del departament hi ha 86 persones més ingressades als centres hospitalaris del país que el passat divendres, és a dir, ara fa cinc dies. El total d’ingressats és de 896 persones, una xifra que encara és assequible pel sistema sanitari.

D’aquestes 896 persones n’hi ha 53 que estan ingressades a les Unitats de Cures Intensives, 33 de les quals intubades. La xifra de les UCI continua sent molt positiva. De fet, és la millor dada des del juliol del 2020, quan van haver-hi 40 ingressats. El risc de rebrot també està tenint un repunt i ja ha arribat a 1,07, el que suposa una pujada de 39 centèsimes respecte les dades de divendres.

Catalunya supera les 27.000 morts per Covid

Pel que fa a les morts, Catalunya ja ha superat el llindar de les 27.000. La mitjana de defuncions setmanals continua sent alta, 38 cada set dies. Si es tradueix en la mitjana de morts al dia aquesta també és una dada preocupant: cinc persones moren cada dia per la Covid des del final de la sisena onada.

“Veurem més Covid les pròximes setmanes”

El doctor Robert Güerri, cap del Servei de Malalties Infecciones i coordinador de Covid a l’Hospital del Mar ha assegurat que aquest repunt dels casos Covid i els ingressos “era esperable” i ha avisat que “probablement en veurem més les properes setmanes”. “El virus no ha marxat, hi ha pocs casos però continuen havent-n’hi als hospitals”, ha afegit abans d’enviar un missatge de precaució de cara als festius de la Setmana Santa. Ara bé, ha demanat que es mantingui la calma: “Haurem de veure fins on arriba, sense alarmisme”.