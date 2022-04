Salut lamenta haver d’esperar fins el 20 d’abril per retirar la mascareta

Després de més d’un mes demanant al govern espanyol que retirés l’obligatorietat de la mascareta en els interiors, finalment el Ministeri de Sanitat ha cedit a la petició del departament de Salut. Ara bé, s’haurà d’esperar fins al pròxim 20 d’abril, és a dir, després de Setmana Santa, perquè efectivament es retirin les mascaretes dels interiors amb excepció dels hospitals, les residències i el transport públic. Salut ha criticat aquest dimecres la decisió d’esperar perquè “no hi ha cap fonament científic” que recolzi aquest manteniment de les mascaretes “per més temps”.

Salut valora positivament que s’hagi fixat “per fi” una data, però considera que hauria de ser immediata i no haver d’esperar encara dues setmanes. “Bona part dels països europeus ja han fet decaure la mesura de la mascareta als interiors”, assenyalen en un comunicat fet públic aquesta tarda després de conéixer la decisió del ministeri aquest migdia.

Salut demanava una retirada gradual des de fa més d’un mes

El comunicat és molt crític amb la decisió d’esperar, ja que el departament liderat per Josep Maria Argimon sosté que la retirada es podria haver començat “fa setmanes” començant pels centres educatius tal i com Salut ha proposat a cada reunió del Consell Interterritorial des de fa més d’un mes. Salut apostava per una retirada “gradual” per analitzar l’efecte, i ja ho havia explicat a la Comissió de Salut Pública estatal i al Consell Interterritorial. Segons el departament, les societats científiques reclamen aquesta retirada, pel que demorar la decisió “només fa augmentar la creixent i menor adherència” a la mascareta.

En paral·lel, Salut reitera que està d’acord amb el manteniment de la mascareta als espais més sensibles, com són els centres sanitaris i el transport públic, on continuarà sent obligatòria. De fet, assenyala que ja es va expressar aquest acord en una carta tramesa a la ministra de Sanitat, Carolina Darias.