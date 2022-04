Sanitat traurà les mascaretes en interiors després de Setmana Santa

El ministeri de Sanitat ha decidit que la retirada de la mascareta en interiors serà finalment el 20 d’abril. El govern espanyol ha optat per seguir les recomanacions de molts experts, que reclamaven esperar a després de Setmana Santa per aixecar l’última gran restricció que hi havia vigent a l’estat espanyol. El comitè científic assessor del govern considera massa “arriscat” eliminar les mascaretes abans de les festes. Amb tot, hi haurà tres grans excepcions: els hospitals, les residències de gent gran i el transport públic.

La Generalitat feia setmanes que reclamava al govern espanyol la retirada de les mascaretes en interiors i havia amenaçat de tirar pel dret si el Consell Interterritorial de Salut no debatia la mesura. Aquest dimarts, la conselleria de Salut va enviar una carta al ministeri de Sanitat per demanar una acceleració del procés de desescalada i posava especial èmfasi en les escoles, on el departament fa temps que vol començar a retirar les mascaretes. La mesura s’aprovarà definitivament en el Consell de Ministres del 19 d’abril i es publicarà al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) aquella mateixa nit.

Camí de la gripalització

A principis de març, el Comitè Científic Assessor del Govern de la Generalitat va elaborar un document en el qual apostava per mantenir la “recomanació” de portar la mascareta en interiors encara que ja no fos obligatori. Malgrat que hi ha excepcions importants –com els hospitals i el transport públic–, els experts consideren que la mascareta és una mesura senzilla i barata per evitar la propagació de la pandèmia.

Fa un mes el ministeri de Sanitat va anunciar la fi de les quarantenes dels contactes extrets de positius i després li va arribar el torn a les quarantenes dels positius lleus i els asimptomàtics, que va entrar en vigor el 28 de març. Són els últims passos que faltaven per donar per poder gestionar la Covid-19 com si fos una grip. A partir d’ara només es farà un seguiment dels casos greus i les persones amb malalties prèvies que siguin de risc.