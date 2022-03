Els experts volen mantenir la “recomanació” de dur mascareta en interiors

El Comitè Científic Assessor del Govern aposta per mantenir la “recomanació” de portar mascaretes en interiors quan deixi de ser obligatori, segons un document elaborat a finals de febrer on s’analitza la situació de la pandèmia i els diferents escenaris futurs. El govern espanyol ha anunciat que “molt aviat” s’aixecarà l’obligació de dur mascareta en els interiors, tot i que no ha precisat quan es prendrà la decisió i segurament inclourà algunes excepcions com el transport públic o els hospitals.

Respecte a l’evolució de la pandèmia, els experts estudien tres escenaris possibles: el primer és que la Covid-19 s’assimili a altres coronavirus i deixi de generar onades; el segon seria que es mantingui com una epidèmia recurrent que afectat sobretot la gent gran i col·lectius de risc; i el tercer és que aparegui una nova variant que escapi a les vacunes i provoqui una nova explosió de casos greus. Amb les dades disponibles, el comitè aposta que en els pròxims mesos el segon escenari és el més probable i per això recomanen portar la mascareta tant en interior com en exteriors quan hi ha grans aglomeracions.

Si es confirma que la Covid-19 evoluciona cap a una pandèmia recurrent que perjudica els col·lectius de risc, tal com espera el departament de Salut, l’aposta dels experts és fer una transició des del recompte de tots els casos com es fa ara cap als sistemes de vigilància sentinella que ja s’utilitzen amb altres malalties respiratòries. Perquè sigui efectius, el comitè reclama ampliar la representativitat de la mostra i estendre la recollida de dades a tot l’any i no només durant l’hivern com passa ara.

Reduir el risc de transmissió

Els experts asseguren que la millor manera de combatre la pandèmia és combinar mesures preventives amb fàrmacs i vacunes. Davant la possibilitat que es produeixin noves onades, el comitè apostar per millorar la ventilació, promoure la vacunació, facilitar l’accés a proves diagnòstiques i als fàrmacs anti-Covid i mantenir la recomanació de fer servir la mascareta, a més de facilitar l’accés a les FFP2 per als col·lectius de risc.

En l’àmbit sanitari, els experts volen augmentar la capacitat de diagnòstic ràpid, impulsar la coordinació assistencial, elaborar un protocol per a la prevenció de nous brots i obligar els sanitaris a portar mascareta sempre. De cara a la gestió de futures epidèmies i pandèmies, el document recomana optimitzar la comunicació amb la ciutadania, establir indicadors clars que permetin imposar mesures adaptades a cada situació i promoure l’ús de la tecnologia de salut digital.