Salut vol tirar pel dret amb les mascaretes a l’escola si Madrid no actua

El departament de Salut té previst plantejar a la comissió delegada del Govern la retirada de la mascareta a l’educació primària si el consell interterritorial del ministeri de Sanitat no ho tracta en la pròxima reunió, que tindrà lloc la setmana vinent. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha explicat a RAC1 que tornarà a portar la retirada de les mascaretes a la reunió amb el govern espanyol, però ha alertat que els nens no poden esperar més temps.

“No podem estar amb els nanos tot el dia amb la mascareta”, ha dit Argimon, que ha reconegut que Salut tirarà pel dret si el ministeri de Sanitat no avança en els plans per treure la mascareta de les escoles. El pla d’Argimon és començar per la Primària i després estendre-ho progressivament cap a la resta de cursos. Argimon ha afirmat que el govern espanyol vol retirar les mascaretes en interiors després de Setmana Santa, però Salut vol que sigui abans.

Catalunya insisteix

El conseller ha recordat que Catalunya fa setmanes que demana la mesura i ha insistit que hi ha altres autonomies, així com les societats de Pediatria, que defensen la retirada de les mascaretes, però que Sanitat prefereix ser més prudent. Argimon ha dit que cal continuar amb la desescalada i que no s’ha de tenir por a fer “passes enrere” si la situació empitjora. “Hem de provar”, ha insistit. Argimon ha assegurat que el president espanyol, Pedro Sánchez, vol anunciar ell mateix la mesura, però que la guerra a Ucraïna i la crisi energètica han centrat tota la seva atenció. “Ells parlen de després de Setmana Santa, però apretarem perquè sigui abans”, ha remarcat.

El conseller també ha reconegut que les mascaretes estan marcades per un decret estatal i que li costa actuar al marge de la resta d’autonomies, però ha repetit que els nens no poden esperar. “L’haurem de treure, és que l’hem de treure”.