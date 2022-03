El Congrés dona llum verda a la retirada de la mascareta en interiors

El Congrés dels Diputats ha donat llum verda a la moció pactada entre Ciutadans i el PSOE que insta el govern espanyol a suprimir l’obligatorietat de les mascaretes en interiors, com tant ha reclamat la conselleria de Salut dirigida per Josep Maria Argimon, sempre segons criteris mèdics. Per ara, el govern espanyol encara està esperant que un posicionament dels experts sanitaris que l’assessoren, tot i que el president espanyol va assegurar que la retirada arribarà “molt aviat”.

Ciutadans va registrar una moció que s’ha votat aquest dijous en el ple del Congrés amb una esmena del PSOE. La moció té dos punts: el primer demana el govern espanyol que elimini l’obligatorietat de la mascareta en interiors “en línia amb l’evidència científica, amb la situació epidemiològica i amb la perspectiva comparada”. El segon, l’aportació socialista, demana fer passos per abordar la “reconsideració” de les restriccions de la Covid dins el Consell Interterritorial en el qual hi són presents les comunitats i el ministeri de Sanitat.

Aliança entre Vox, Ciutadans i el PSOE

Finalment, el text transaccionat ha estat aprovat per 187 vots a favor, entre els quals els de Vox, Ciutadans i PSOE, 94 vots en contra, del PP i del PNB, i 63 abstencions, d’Unides Podem i ERC. Per tant, els dos socis de govern de Pedro Sánchez han votat diferent al PSOE, fins i tot UP, el seu soci de coalició.

Salut amenaça de tirar pel dret

Aquest dijous el conseller de Salut ha avançat que Catalunya tornarà a portar la retirada de les mascaretes al Consell Interterritorial, però ha avisat que els nens no poden esperar més temps. Per això, el departament demanarà a la comissió delegada del Govern la retirada de la mascareta almenys a l’educació primària si Sanitat rebutja retirar aquesta mesura contra la Covid en la pròxima trobada, prevista per la setmana que ve.