Quin temps farà durant la Setmana Santa 2022?

La gimcana del temps a Catalunya continua. Aquest dimarts ha estat plujós a bona part del país, però s’espera un nou canvi de temps just abans dels festius de la Setmana Santa que permetrà gaudir-la fins i tot a la platja. L’any va començar amb un gener amb sol i temperatures molt altes per ser l’època que era, el febrer també va ser primaveral i el març va portar els núvols i la pluja constants. De fet, va ser el març amb menys sol des de 1968. Pel que fa a l’abril, ha començat amb gelades i fred extrem, tot i que ara les temperatures ja s’han recuperat. Durant la Setmana Santa el protagonista serà el sol i les temperatures agradables, que acompanyaran els dies festius i contribuiran a augmentar el bon humor propi de les vacances.

Aquesta Setmana Santa es podrà gaudir de la platja amb les elevades temperatures / Pixabay

El temps durant els festius a Barcelona

El començament d’aquesta setmana ha estat inestable, amb pluges i núvols i fins i tot algun dia de vent intens. La situació, però, es podria estabilitzar a partir d’aquest dijous i ser bastant tranquil·la durant els dies festius. El sol serà el protagonista indiscutible a Barcelona gràcies a l’anticicló que s’acosta, i no s’esperen gaires núvols tot i que en algun moment del dia poden aparèixer, això sí, dispersos. Pel que fa a les temperatures, a partir de divendres tindrem un ambient primaveral propi de la Setmana Santa, és a dir, entre 20 i 22 graus de màxima a la capital del país.

El temps a la Costa Brava

Aquesta Setmana Santa la Costa Brava és un gran destí per fer una escapada i gaudir dels paisatges. A més, acompanyarà el sol durant tot el cap de setmana i el vent donarà treva. Així, no s’esperen núvols ni molt menys precipitacions en cap moment del cap de setmana. Diumenge al vespre començaran a concentrar-se núvols que provocaran tempestes i ruixats a partir de dilluns. Quant a les temperatures, la màxima escalarà fins als 24 graus i no baixarà de 20 durant les hores centrals del dia.

Una dona celebra la sortida del sol, protagonista durant aquestes vacances de Setmana Santa / Pixabay

Bon temps als Pirineus

El pont serà ideal per anar a esquiar i esprémer la temporada als Pirineus. La inestabilitat d’aquesta setmana, que ha estat freda per ser abril anirà a la baixa i hi haurà moltes estones de sol i de temperatures agradables. La falta de precipitacions i gelades afavoreix l’elecció d’aquesta zona de Catalunya per passar el final de la Setmana Santa. A més, les temperatures superaran amb escreix les actuals, el que et farà gaudir encara més de la combinació esquís i vacances.

Sol a la Costa Daurada

A la Costa Daurada les temperatures no seran exageradament altes, però sí agradables. De fet, seran les habituals d’aquesta època de l’any, amb màximes de 21 graus i mínimes de 14. Durant el vespre les temperatures seran primaverals, el que convida a sortir a gaudir dels passejos marítims i les guinguetes també durant la nit. L’inestabilitat marxarà just durant el cap de setmana. Divendres encara hi haurà núvols dispersos durant tot el dia, amb especial incidència durant la tarda i el vespre, però a partir de dissabte sortirà el sol i el cel serà completament blau.

Una parella de la mà gaudeix del sol i les temperatures agradables, protagonistes d’aquesta Setmana Santa / Pixabay

Inestabilitat a la Catalunya Central

La Catalunya Central estarà més ennuvolada durant divendres i diumenge, amb un episodi de cels blaus durant el dissabte. Pel que fa a divendres, els núvols es concentraran a partir de les 17 hores, mentre que diumenge hi haurà núvols durant tot el dia. Pel que fa a les temperatures hi haurà màximes de 23 graus, el que contrastarà amb les mínimes, que cauran fins als 3 graus.