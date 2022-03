Quan acabarà el mal temps a Catalunya?

La pluja i el mal temps han tardat en arribar, però ara que han començat sembla que no tenen intenció de marxar. Ara fa una setmana van començar les precipitacions a bona part del país, i dissabte passat va ser el dia amb més acumulació d’aigua en els darrers mesos. Després d’un febrer primaveral, el març s’ha revelat com un mes plujós i gris que a més ha portat amb ell la calitja. Segons les previsions actuals, Catalunya no veurà el sol fins el 30 de març, és a dir, d’aquí a tretze dies.

Dues persones es protegeixen de la pluja / EP

Dissabte al matí

El cap de setmana serà gris i plujós a bona part de Catalunya. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, cap comarca veurà el sol aquest cap de setmana. El dissabte les pluges es concentraran sobretot al litoral. Les comarques més afectades seran l’Alt Empordà, la Garrotxa, el Baix Empordà, el Maresme, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Montsià. La comarca amb el cel més descobert, tot i que s’esperen núvols, serà el Pallars Sobirà. Pel que fa a les temperatures, baixaran lleugerament, malgrat que la cota de neu es mantindrà. A més, es preveu vent de gran intensitat al litoral i prelitoral.

Dissabte a la tarda

El dissabte a la tarda les precipitacions estaran més disperses. Sobretot afectaran l’Alta Ribagorça, la Selva, el Baix Camp, la Terra Alta i el Montsià. La pluja serà d’intensitat feble, encara que en alguns municipis pot arribar a ser moderada. No es preveu que s’acumuli massa quantitat d’aigua. Pel que fa a la resta del país, no s’esperen pluges però sí cels molt ennuvolats i grisos.

Un home sota la pluja tapat amb un impermeable / EP

Diumenge al matí

El diumenge al matí la situació serà més complicada. S’esperen pluges a tot el país, amb especial incidència a l’Alt i Baix Empordà, el Gironès, la Selva, la Garrotxa, el Ripollès, el Barcelonès, el Baix Llobregat, Osona, l’Anoia, la Segarra, el Baix Ebre, la Terra Alta, el Baix Camp i el Segrià. Les precipitacions seran moderades malgrat que en alguna comarca poden arribar a tenir una intensitat considerable, el que permetrà l’acumulació de precipitacions que tant necessiten els embassaments.

Diumenge a la tarda

La situació es mantindrà com al matí, amb pluges a tot el país que no marxaran fins el dimarts a bona part del país. Els cels estaran ennuvolats i grisos el temps que no plogui i així es mantindran previsiblement fins a finals de mes. Pel que fa a les temperatures, no hi haurà variacions considerables i les mínimes es mantindran estables.

La borrasca Cèlia, responsable de les precipitacions i de la calitja que s’està vivint aquests dies, ha provocat inundacions a zones del litoral, com ara a Roses, on fins i tot es van formar piscines de la quantitat de pluja que es va acumular. La calitja, a més, complica la situació, ja que a més de ser molesta per la pluja de sorra, pot comportar problemes greus de salut. Les persones de risc, és a dir, aquelles que pateixen malalties respiratòries, no haurien de sortir de casa si no és imprescindible, i en cas de fer-ho dur sempre una mascareta protectora. A més, les persones amb malalties cardiovasculars també es podrien veure molt perjudicades, ja que la calitja produeix la inflamació dels bronquis i les artèries, el que pot complicar la circulació de sang. Aquest fenomen meteorològic, però, té els dies comptats: està previst que acabi divendres.