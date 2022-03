Canvi de temps sobtat: arriba pluja i fred i baixa la cota de neu

La meteorologia ens porta un canvi de temps imminent i pluges que poden arribar en les pròximes hores. Les temperatures, a més, baixaran i tornaran a ser les normals d’aquestes dates d’hivern. Aquest dijous s’espera que sigui un dia ennuvolat, però amb algunes clarianes al nord-est, mentre que divendres hi haurà encara més núvols i dissabte i diumenge pràcticament no es veurà el sol. Aquest dimecres a la tarda creixeran les nuvolades sobretot en punts de muntanya, tot i que al final de la jornada la nuvolositat es reduirà a ponent.

Pel que fa a les precipitacions, a partir d’aquest migdia hi haurà ruixats i xàfecs al Pirineu i Prepirineu, i al vespre es concentraran les pluges al terç nord malgrat que no se’n descarten al sud. Aquests xàfecs tindran una intensitat moderada però localment podran anar acompanyats de tempesta, calamarsa i pedra petita. La cota de neu, a més, baixarà dels 1.800 als 1.600 metres, el que contribuirà a augmentar la sensació de fred. El descens de temperatures es notarà sobretot al Pirineu i Prepirineu, però per ara la baixada de temperatures serà moderada.

Divendres comença a ploure

Amb el canvi de temps, entre dijous i divendres a la matinada s’esperen precipitacions febles a les Terres de l’Ebre i al nord del Pirineu. En aquestes hores les precipitacions es limitaran a la part nord del Pirineu, tot i que durant el dia es podran produir ruixats febles i dispersos a l’interior del país. S’acumularan, doncs, quantitats petites de pluja o neu, segons la zona.

Tot i que no s’espera un gran descens de les temperatures per al mateix divendres, la cota de neu passarà de 1.600 metres a 1.000 a la part nord del Pirineu i serà d’uns 1.400 metres a la resta del país. Això podrà propiciar una caiguda de les temperatures a partir de dissabte i durant tot el cap de setmana.

Cap de setmana ennuvolat i neu en alguns llocs

En paral·lel, s’espera que aquest cap de setmana, concretament la matinada de dissabte i el diumenge al matí, arribin per fi les pluges a les comarques centrals. Les precipitacions seran moderades a bona part del país, però a algunes comarques de Girona podrien haver-hi tempestes més fortes.

Els Pirineus nevats / Pixabay

A banda de les precipitacions, aquesta baixada de les temperatures es traduirà també en neu al Pirineu d’entre 5 i 15 centímetres. De fet, la cota de neu baixarà per sota dels 1.000 metres, el que produirà encara més sensació de fred. Les temperatures baixaran prop de 4 graus arreu del país, i fins i tot es podrien registrar mínimes 5 graus més baixes en algunes comarques de Girona. S’espera més fred que en tot el mes de febrer, que ha sigut especialment preocupant per les altes temperatures, que recordaven a la primavera.