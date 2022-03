FOTOS | La borrasca Cèlia tenyeix el cel de color taronja

La borrasca Cèlia ha tenyit el cel del sud-est d’Espanya de color taronja. Alacant, Múrcia i Almeria ha viscut aquests dies un fenòmen meteorològic poc habitual que sembla tret d’una pe·lícula postapocalíptica. La calitja –que simplement és un núvol de pols, cendra, argila, sorra o sal– procedent del desert del Sàhara s’acosta cap a Catalunya i, barrejat amb la previsió de pluges intenses, augura tempestes de fang per allà on passi, segons ha alertat l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

Molts usuaris de Twitter s’han sorprès per la intensitat del color del cel i ha publicat imatges i vídeos espectaculars. “Hi ha un colo de cel tan estrany, tan taronja brutal, que no ho havia vist mai”, diu un veí de Guardamar del Segura, al País Valencià. “Mires el cel i els veus de color sorra intens”. Un altre comentari habitual és que les imatges “no tenen cap filtre”, com avisa un altre veí d’Alacant, ja que les imatges són tan espectaculars que fan pensar que han estat editades. “Acollonant, el cel literalment taronja”.

Guardamar del Segura. Hay un color de cielo tan extraño, tan naranja brutal, que no lo había visto jamás. Miras al cielo y lo ves de color arena intenso. Espectacular. Sin filtros. Impresionante. pic.twitter.com/tUVEgSp3fo — Alberto The Creeper (@AlbertoTheCreep) March 14, 2022

Acojonante, el cielo literalmente naranja butano en Los Arenales del Sol, #Alicante



Obviamente el vídeo no tienen ningún filtro. pic.twitter.com/b40yJfbREy — Charles (@CharlsGM) March 14, 2022

A mí el cielo naranja en Murcia solo me da vibes de imágenes que preceden a acontecimientos históricos, pero está chulisimo pic.twitter.com/Zq8BA9dGZm — Simón (@simonmmarin) March 14, 2022

El cielo de #Lorca es literalmente naranja. La foto no tiene filtro #calima pic.twitter.com/1hvaGH1WIK — Marta Omega (@colorinfideo) March 14, 2022

"Parece Marte" pero no lo es, así es el impresionante cielo naranja que tuvimos hoy en Almería- España. Un "excepcional" episodio de polvo procedente del desierto del Sahara, un fenómeno que no se producía con esta intensidad desde hacía décadas, bastante brutal #nofiltros pic.twitter.com/IT1UpT2Vt9 — Lil S. (@SergioHernndz) March 14, 2022

“Ja arriba la pols en suspensió procedent del nord d’Àfrica a la Península i les Balears”, avisa l’Aemet. “La intrusió continuarà els pròxims dies i serà significativa. Donarà lloc a calitja, pluges de fang i un empitjorament de la qualitat de l’aire”. L’agència explica que la calitja consisteix en “la disminució de la visibilitat per la presència de partícules seques –en contraposició amb la bruma o la boira, formades per partícules aquoses– i deixa el cel amb tons ocres”. L’Aemet ha vaticinat que hi haurà més tempestes de fang –que tècnicament es coneixen com una “deposició humida de pols”–.

La calitja arribarà a Catalunya? La previsió de l’Aemet és que acabi arribant a Catalunya, però el que segur que hi haurà és una nova tongada de pluges, segons el Servei Meteorològic de Catalunya. El temps empitjorarà a mesura que avanci la setmana, però s’espera que el pitjor arribi el cap de setmana. El Baix i l’Alt Empordà, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Camp, el Priorat, el Baix Penedès i l’Alt Camp seran les comarques més afectades.