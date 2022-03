Alerta pel fort vent aquest dilluns: s’esperen ratxes de més de 72km/h

Alerta pel fort vent que s’espera per aquest dilluns, després de les pluges d’aquest cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que a partir del migdia hi hagi ventades que podran superar els 72 km/h, sobretot al centre i el sud de Catalunya i a la costa central. A causa d’aquestes fortes ratxes, el Servei Meteorològic de Catalunya recomana extremar la precaució en els desplaçaments i, sobretot, als boscos, parcs i jardins. També recomana retirar els objectes de l’exterior que puguin caure a causa del vent i provocar un accident.

Mànega que indica el vent

A partir del migdia el fort episodi de vent de component est podrà superar el llindar dels 70 km/h i les comarques més afectades seran el Garraf, Priorat, Tarragonès, Alt Camp, Alt Penedès, Baix Camp, Baix Penedès, Anoia, Urgell, Conca de Barberà, Segarra i Garrigues. Tot i que aquestes seran les més afectades, també podrien haver-hi afectacions al Baix Llobregat, el Pla d’Urgell, el Segrià, el Barcelonès, el Solsonès, Ribera d’Ebre i Noguera.

L’Inuncat, també actiu

En paral·lel, es manté actiu el pla Inuncat, que el Servei Meteorològic de Catalunya va activar aquest dissabte pel fort onatge al literal nord. De fet, hi va haver onades que van superar els 4 metres. Les zones més complicades són el litoral central i nord, tot i que s’espera que durant la tarda d’aquest diumenge l’onatge vagi perdent força. Per al dilluns, al contrari que en el cas del vent, no es preveu un augment de l’onatge, malgrat que Protecció Civil demana extremar les precaucions al front marítim i anar amb compte a les zones portuàries i als espigons.

Dilluns, per tant, arribarà el vent i marxarà la pluja a bona part del país. Aquesta, la pluja, ha estat precisament la protagonista del cap de setmana, i en alguns punts de l’Alt Empordà s’han acumulat fins a 100 litres per metre quadrat en 24 hores.