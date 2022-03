Alerta méteo: on i quan plourà més el cap de setmana del 12 i 13 de març

La pluja torna a Catalunya aquest cap de setmana després de mesos de sequera i de temperatures primaverals. I a més, tornarà amb força, ja que s’esperen precipitacions a tot el país en algun moment del cap de setmana. Tot i així, per gaudir del cap de setmana es pot recórrer a algun dels millors spas de Catalunya, perfectes per relaxar-se i oblidar-se de la pluja i la mala meteorologia. Aquesta és la previsió de pluja per a Catalunya durant tot el cap de setmana:

Pluja a dojo dissabte al matí

Durant el matí de dissabte hi haurà pluja a pràcticament tot el país. Només se’n lliuraran el Pallars Sobirà, el Segrià, la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Baix Ebre. Les precipitacions seran especialment abundants a l’Alt Empordà, on s’acumularan més de 100 litres per metre quadrat en 24 hores. El Servei Català de Meteorologia ha advertit de perill moderat, de nivell 1 de 6, en aquesta zona. S’esperen precipitacions entre moderades i febles al terç oest del país, però en general no s’acumularà gaire quantitat d’aigua a cap comarca amb excepció de l’Alt Empordà.

Els models marquen acumulacions de precipitació que poden superar aquest cap de setmana els 50 mm sobretot a les comarques del nord-est. Fins i tot, és possible que a punts com a l'#AltEmpordà se superin els 100 mm!

Es tracta d'un episodi de pluja que fa mesos que no trobàvem. pic.twitter.com/JYGhTH3EP7 — Meteocat (@meteocat) March 11, 2022

Precipitacions dissabte a la tarda

Pel que fa a la tarda de dissabte, es preveu que bona part del país que tindrà pluja al matí tingui cels coberts però sense precipitacions a la tarda. Les comarques on es mantindrà la pluja són l’Alt Empordà -que continuarà en risc moderat-, la Garrotxa, el Gironès, la Selva, Osona, el Vallès Oriental i el Barcelonès. A Figueres, per exemple, s’acumularan gairebé vint litres d’aigua per metre quadrat. A Gurb, però, encara que s’hi acumularà pluja a la tarda (4,7 litres per metre quadrat), s’hi esperen més precipitacions al matí i al migdia.

El sol es deixarà veure a la part sud del país. Al Montsià, al Baix Ebre, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, al Priorat i al Baix Camp hi haurà sol durant tota la tarda i no s’espera ni tan sols nuvolositat.

Menys pluja diumenge al matí

Diumenge no hi haurà sol a cap zona del país, tot i que això no significa que plogui a tot arreu. La meitat sud del país es lliurarà de la pluja malgrat el cel gris que hi haurà, però al nord la situació serà més complicada. A Mataró s’espera que s’acumulin quantitats moderades de pluja durant la matinada (aproximadament dos litres i mig per metre quadrat) i a Santa Coloma de Farners s’hi espera pluja fins les 12 del migdia. En aquest municipi de la Selva s’hi acumularan deu litres per metre quadrat en dotze hores (de les 00h a les 12h), molt menys del que s’espera a l’Alt Empordà, el lloc on més plourà aquest cap de setmana.

A Cabanes, a l’Alt Empordà, plourà com a mínim fins a les 13h. S’hi acumularan 21 litres per metre quadrat en tretze hores, el que sumat a la precipitació que s’espera dissabte pot complicar la situació. A l’altre extrem del país, a Tremp, també s’esperen pluges, però molt minses i concentrades al migdia, entre les 13 i les 14h.

Diumenge a la tarda

El cap de setmana tancarà sense pluges a la gran majoria del país, però a l’Alt Empordà es mantindran les pluges -ininterrompudes des de divendres- fins dilluns. A Cadaqués, per exemple s’hi acumularan dos litres i mig a la tarda. En principi, en aquest municipi pararà de ploure a les 17 hores, però podria allargar-se fins més tard. Al Pallars Jussà, concretament a la Vall de Boí, també es mantindran les pluges a la tarda, tot i que molt minses i disperses. Durant el migdia s’hi acumularan tres litres per metre quadrat, però l’alerta principal a aquesta zona és la neu.