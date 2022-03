10 spas de Catalunya per gaudir el cap de setmana malgrat la pluja

Després de diversos mesos en què no hi ha hagut pluges i en un moment de màxima preocupació per l’estat dels embassaments, arriba la pluja a Catalunya. La part negativa, però, és que ho fa en cap de setmana. Però malgrat el mal temps, en aquests deu spas i balnearis de tot el país podràs gaudir d’un cap de setmana de relax i benestar sense que t’afecti el mal temps. Aquests són deu dels llocs més recomanats per a relaxar-te a l’aigua:

Balneari Vichy Catalan, Caldes de Malavella

Aquest balneari d’autèntica aigua Vichy Catalan a 37ºC permet relaxar-se i cuidar-se amb els tractaments terapèutics i de bellesa que ofereix. Les seves aigües, a més, tenen moltes propietats i beneficis per la pell. A més, bona part del balneari està cobert, pel que no hauràs de patir pel temps que fa a l’exterior. A més, tenen un circuit termal infantil perquè puguis gaudir de l’experiència amb la canalla.

Aire Ancient Baths, Barcelona

Aquest spa situat al Born intenta semblar un temple per a la relaxació del cos i la ment. Està inspirat en la tradició termal de les antigues civilitzacions grega i romana, pel que mentre gaudeixes d’un bany pots gaudir també de les vistes de l’edifici històric restaurat on està ubicat aquest spa.

Magma, Santa Coloma de Farners

Aquest balneari ofereix una experiència termal de primer nivell. Les seves aigües minero-medicinals brollen salvatges a 42ºC i tenen els sistemes de desinfecció i purificació més avançats del mercat per oferir seguretat i tranquil·litat als seus clients. A més, està envoltat de natura però a cobert, el que et permetrà relaxar-te veient la pluja des de l’interior.

Termes Montbrió, Baix Camp

Aquest spa, a Montbrió del Camp (Baix Camp) va ser catalogat l’any 2003 com el millor resort i spa d’Europa gràcies al seu jardí botànic de 4 hectàrees. Aquest jardí, així com l’spa, s’abasteix de diferents deus d’aigua que està entre 41 i 81ºC. Les seves aigues són hipertermals, el que vol dir que són riques en ions, bicarbonat, sulfat, clor, sodi, calci, magnesi, potasi i liti.

Nuku Spa, Vall d’Aran

L’spa Nuku està ambientat en els banys àrabs i ofereix un circuit d’aigües que no et deixarà indiferent. A més, disposen de la zona Flotarium, amb espelmes i llums que simulen les estrelles. L’spa també ofereix servei de massatge, perfecte per rematar l’experiència.

Caldes de Boí Resort, Vall de Boí

Aquest spa està situat a 1.470 metres d’altitud i des de l’època romana es té constància de les grans propietats de les seves aigües. Com està situat a la riba del Noguera de Tor, un indret d’alta concentració d’oxigen pur, les seves aigües tenen moltes propietats i són molt relaxants.

Gran Palas Hotel, Vila-seca

En plena Costa Daurada pots gaudir d’aquest hotel de 5 estrelles situat a la Pineda, al municipi de Vila-seca (Tarragonès) que ofereix una experiència de balneari de gran qualitat. Al Gran Palas Hotel podràs gaudir del relax i de la gastronomia en un circuit termal a l’interior de l’edifici, perfecte per dies de pluja.

Mayan Secret Spa, Barcelona

Es tracta d’un balneari amb segell d’autor, ja que el va fundar Manuel De la Garza, un mexicà que es va traslladar a Barcelona. El balneari manté la identitat mexicana amb sons, rituals i tractaments mayas heretats d’una generació a l’altra.

Aqvua Gerunda, Girona

Aquest balneari també conserva l’essència de les antigues termes gregues i romanes. Ambientat en aquesta època, és un lloc perfecte per relaxar-se. No desaprofitis l’oportunitat de fer-te també algun massatge o tractament relaxant per acabar d’arrodonir l’experiència.

Hotel Cala del Pi, Platja d’Aro

Aquest spa ofereix un espai de relax a Platja d’Aro, al cor de la Costa Brava. Es tracta d’un hotel de 5 estrelles situat davant del mar que et permetrà relaxar-te al seu circuit termal i gaudir de massatges i tractaments de bellesa.