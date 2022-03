Torna la pluja a Catalunya el cap de setmana del 12 i 13 de març

Els núvols tornen a Catalunya aquest cap de setmana i es preveu que portin pluja. Després de diversos mesos en què no hi ha hagut precipitacions i en un moment de màxima preocupació per l’estat dels embassaments, sembla que finalment hi haurà un canvi de temps que portarà precipitacions. Al llarg de dissabte al matí hi haurà molta nuvolositat arreu del país, i el cel estarà completament cobert fins a la tarda. Al migdia hi haurà pluges febles i disperses a punts del litoral i prelitoral, però al llarg del dia la seva intensitat augmentarà. S’espera que al final del dia s’hagin acumulat quantitats prou abundants de precipitació, molt més que durant el divendres, quan les precipitacions seran molt minses.

Pel que fa a la temperatura, hi haurà un canvi gran de temps entre divendres i dissabte. Divendres, la temperatura serà similar a l’actual, encara que a alguns punts de l’interior serà una mica més baixa, tant en la mínima com en la màxima. Dissabte, en canvi, la temperatura estarà en descens i, sobretot al migdia, farà sensació de fred en bona part propiciada pel vent i els núvols.

Un nen mira la pluja a través de la finestra d’un tren / Pixabay

Diumenge de pluja i fred

Pel que fa a diumenge, la situació meteorològica tampoc no millorarà. El vent de llevant farà que s’acumulin molts núvols al prelitoral i la costa, i cap al migdia aquests núvols seran majoritaris a tot el país. Entre el migdia i la tarda és quan s’esperen pluges intenses a Barcelona, Girona i el Prepirineu, tot i que podran produir-se també a la resta de Catalunya.

La temperatura continuarà a la baixa, i la cota de neu arribarà a descendir fins als 1.000 metres al Prepirineu. Aquesta possibilitat de neu contribuirà a que la sensació de fred s’estengui pel país, així com el vent que arrossegarà núvols i les precipitacions. S’espera que aquestes siguin intenses durant algunes hores, el que podria ajudar a reomplir els embassaments, que estan sota mínims per la temperatura primaveral que ha protagonitzat el febrer i alguns dies de març.

DIUMENGE