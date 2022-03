Què és la calitja i per què pot ser perillosa?

La calitja està en boca de tothom perquè ha estat la conseqüència més visible de la borrasca Cèlia. Es tracta d’un fenòmen atmosfèric totalment natural i al qual els canaris estan molt acostumats, malgrat que a la península ha cridat molt l’atenció. Es produeix quan a l’atmosfera hi ha moltes partícules sòlides en suspensió, el que fa que el cel es tenyeixi de groc o taronja. L’aire adopta un aspecte dens, el que dona un aspecte apocalíptic als paisatges. La calitja, a diferència del que es sol pensar, no té res a veure amb la calor, sinó que és un fenomen que es pot produir en qualsevol època de l’any.

Quan plou o neva i aquestes partícules en suspensió cauen es forma el fang, ja que les són arrossegades per l’aigua o la neu. Per això els cotxes, el terra i els objectes s’omplen d’una mena de sorra i de fang, el que ha propiciat que les xarxes socials s’hagin omplert de fotografies.

El perill que té la calitja

La calitja no es perillosa per la formació de sang o la menor visibilitat, sinó per la qualitat de l’aire. La pols en suspensió resseca les vies respiratòries, el que pot suposar que empitjorin les afeccions respiratòries o els símptomes relacionats amb aquest tipus de malalties. Si la calitja es manté durant dies i és molt densa poden produir broncoespasmes, és a dir, dificultats serioses per respirar per l’estrenyiment dels bronquis, dolor de pit i asma. La calitja és especialment perillosa per a les persones amb al·lèrgies o altres patologies respiratòries.

El president de la Societat Espanyola de Cardiologia, Julián Pérez-Villacastín, ha advertit que no afecta només les vies respiratòries, sinó que produeix una inflamació a tot el cos que també afecta les arteries. Això també augmenta el risc de patir trombosi o infarts, i descompensa la hipertensió arterial. “La contaminació és dolenta perquè afecta els pulmons, això en part és veritat, però el més important és que a partir dels pulmons es transmet a tot l’organisme”, ha advertit aquest metge en declaracions a l’agència de notícies Europa Press.

En aquest marc, les autoritats sanitàries de l’estat han recomanat protegir-se dels efectes de la calitja tancant les finestres o a partir de l’ús de mascaretes si s’ha de sortir a l’exterior. Per aquest risc cardiològic que ha portat la calitja, els experts i les autoritats recomanen també evitar l’exercici a l’aire lliure i fer esports intensos -encara que la persona en qüestió estigui sana i en forma-, així com ingerir líquids constantment i consultar al metge en cas de començar a desenvolupar símptomes respiratoris o cardíacs.

Sanitat ho considera una emergència

Salut Pública considera que la intrusió de pols sahariana i l’episodi de calitja que s’està vivint a molts punts de la península fan que l’índex de qualitat de l’aire sigui ‘extremadament desfavorable’. Per això, ha recomanat a la població minimitzar l’exposició a la mala qualitat de l’aire. Es considera una “condició d’emergència” per la salut pública que pot afectar tota la població, pel que es recomana fer les activitats a l’interior o avaluar la qualitat de l’aire abans de fer-les a l’exterior. Només es recomana fer activitats fora de casa si la qualitat de l’aire és ‘raonablement bona’.

Pel que fa als grups de risc i persones sensibles, les autoritats asseguren que cal evitar de totes totes estar a l’aire lliure, així com seguir el tractament mèdic meticulosament i avisar de qualsevol alteració. Les persones que pateixin alguna malaltia respiratòria crònica no han de sortir al carrer per res mentre duri aquest episodi.