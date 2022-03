Fred extrem per rebre l’abril: podria nevar a la costa

El temps a Catalunya s’està convertint en una muntanya russa. Aquest cap de setmana ha deixat de ploure després de dues setmanes de cel gris i precipitacions, però ara s’acosta de nou un canvi de temps sobtat. Aquesta vegada, però, no tindrà a veure amb la pluja que tan bé ha vingut als pantans, sinó amb les temperatures, que cauran en picat. De fet, la previsió del temps mostra que les temperatures baixaran d’una manera brutal: entre 10 i 15 graus. Això ha portat els meteoròlegs a advertir que podria nevar fins i tot a Barcelona i als pagesos a témer per les seves collites, ja que amb el febrer primaveral que hem viscut els arbres fruiters ja han florit i les gelades que hi haurà la setmana que ve les posen en perill.

Aquest dimecres, la protagonista serà la pluja de fang. S’esperen ruixats dispersos a Barcelona i Girona, i aquesta pluja anirà acompanyada de fang perquè encara hi ha calitja, un fenomen meteorològic que ha generat molta expectació a les xarxes socials. Les temperatures encara no hauran començat a baixar, però dijous ja es començarà a notar la caiguda dels termòmetres.

Un home abrigat / Pixabay

Dijous comença el canvi de temps

Aquest dijous serà el dia que comenci la caiguda de les temperatures. Es mantindrà la pluja a bona part del país, principalment a la capital i a Girona, on s’esperen tempestes i forts ruixats. Les temperatures començaran a baixar, tot i que dijous encara ho faran de forma gradual. Caldrà esperar a divendres per notar la patacada de les temperatures, que portarà amb ella gelades a principis de la setmana que ve.

Divendres: alerta pel descens de la cota de neu

La caiguda de les temperatures serà molt evident aquest divendres. Això es produirà per l’entrada sobtada d’aire fred i el descens de la cota de neu, que baixarà fins als 800 metres. Per això, les demarcacions de Barcelona i Girona estan en alerta davant la possibilitat que nevi, un fenomen que no es veu gairebé mai a la capital ni a la costa. Així, divendres s’espera que faci vent i molt fred a tot el país, tot i que majoritàriament farà sol. On sí que és segur que veuran la neu és on hi estan més acostumats: a la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça i el Pallars.

Cap de setmana de fred extrem

Tot i que divendres podria haver-hi alguna nevada inesperada -tot i que no és el més probable-, dissabte i diumenge baixarà encara més la cota de neu, que podria arribar als 0 metres. Una cota de neu així suposa que si hi ha precipitacions aquestes no seran en forma de pluja, sinó de neu, però és possible que el cap de setmana faci sol i no hi hagi ruixats. Tot i que els models predictius no esperen precipitacions a gaires zones del país, se’n podrien registrar al prelitoral de Barcelona i a la demarcació de Girona, sobretot de cara a diumenge. Per això, si ha de nevar algun dia a la capital del país, el més probable és que sigui diumenge, el dia que farà un fred més extrem.

La muntanya russa del temps a Catalunya

Durant tot el cap de setmana s’esperen ratxes de vent molt fortes, el que contribuirà a augmentar la sensació de fred. De fet, s’esperen temperatures gairebé mai vistes a aquestes alçades de l’any, fins a quinze graus menys de l’habitual en el mes d’abril. Aquest fred extrem podria castigar les collites, ja que el clima a Catalunya és com una muntanya russa en els darrers mesos. Al febrer es van registrar temperatures de rècord -quant a calor-, i el març ha estat un mes gris i plujós a bona part del país. L’abril, per ara, sembla que serà un mes fred, tot i que les previsions apunten que les temperatures tornaran a pujar a finals de la setmana que ve, quan es mitiguin els efectes d’aquesta massa d’aire fred que arribarà dijous.