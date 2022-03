Quan arribarà el canvi de temps i tornarà a fer sol a Catalunya

Tot i que la pluja i el mal temps van tardar en arribar, quan ho han fet s’han quedat molt temps. Fa dues setmanes que les precipitacions i el mal temps són la tònica de la meteorologia a Catalunya, però ara sembla que s’apropa un canvi de temps que deixarà enrere els aiguats dels darrers dies. Després d’un febrer primaveral i un març passat per aigua, encara hi ha la incògnita de què ens portarà l’abril. Per ara, però, s’apropa un canvi de temps sobtat gràcies al qual tornarem a veure el sol a partir de diumenge.

El canvi de temps a Barcelona

A Barcelona el canvi de temps es farà esperar fins dilluns. El cap de setmana serà plujós i ennuvolat. Dissabte es preveuen precipitacions al migdia, tot i que a partir de les 18 hores no plourà. L’acumulació de pluja serà lleu, d’uns 1,6 litres per metre quadrat. Diumenge no s’espera pluja, però sí un cel molt gris i ennuvolat. A partir de dilluns, però, hi haurà un canvi de temps i el sol tornarà a la capital de Catalunya, tot i que acompanyat de núvols.

El canvi de temps a la Costa Brava

A la Costa Brava el canvi de temps es farà esperar fins diumenge. A Blanes, per exemple, plourà un parell d’hores el dissabte, tot i que tampoc s’esperen precipitacions fortes. Com a molt s’acumularà mig litre per metre quadrat. Diumenge les perspectives canviaran: tornarà el sol tot i que també vindrà acompanyat de núvols. Hi haurà clarianes cap al migdia, malgrat que el matí serà més ennuvolat. Dijous que ve, però, podria tornar el mal temps, tot i que els models de predicció encara són incerts.

Una dona pren el sol / Pixabay

El canvi de temps als Pirineus

L’Alt Pirineu i l’Aran seguirà la mateixa tendència. Dissabte s’hi acumularan 0,8 litres per metre quadrat, sobretot a la tarda, quan s’esperen les pluges més intenses. Diumenge, però, no hi haurà precipitacions, sinó que es produirà un canvi de temps cap a millor. Sortirà el sol tot i que, com a bona part del país, ho farà acompanyat de núvols. El divendres que ve podria haver-hi un altre canvi sobtat en la meteorologia de l’Aran amb pluja i neu intensa.

El canvi de temps a la Costa Daurada

Pel que fa als municipis de la Costa Daurada, el temps serà pitjor que a la resta de país. Dissabte s’hi esperen més pluges, amb una acumulació total de 1,8 litres per metre quadrat, ja que les precipitacions es repartiran durant tota la tarda. A partir de les 13 i fins les 20h de dissabte hi haurà pluja, mentre que diumenge podrien produir-se ruixats dispersos però no s’esperen precipitacions generals. Dilluns el sol sortirà acompanyat de núvols i es mantindrà així com a mínim fins dijous, quan podria tornar a canviar.

El canvi de temps al Montseny

No serà un bon cap de setmana per visitar el Montseny. Tant dissabte com diumenge s’esperen precipitacions fortes. Dissabte s’hi acumularan 5,2 litres per metre quadrat al llarg de tot el dia, i diumenge s’espera una xifra similar. Diumenge, però, hi haurà encara pitjor temps, amb tempestes i llamps. La setmana que ve serà complicada en aquesta zona. Tot i que sortirà el sol dilluns, dimecres ja s’espera pluja de nou, unes precipitacions que podrien allargar-se dies.

El canvi de temps a la Catalunya Central

A la Catalunya Central s’espera una tònica similar a la de la resta del país. Dissabte plourà només al migdia, però durant la resta del dia el temps tampoc no serà bo. S’esperen cels grisos durant tot el dissabte i ruixats dispersos diumenge, tot i que en determinades hores del dia també sortirà el sol. Dilluns i dimarts farà bon temps, però és possible que dimecres ja torni a haver-hi pluja.