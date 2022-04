Nou canvi de temps aquest cap de setmana: adeu al fred extrem i les gelades

El temps a Catalunya aquest cap de setmana del 9 i 10 d’abril tornarà a ser el propi d’aquesta època de l’any. A finals d’aquesta setmana es produirà un canvi de temps que farà pujar les temperatures després d’una setmana de fred extrem que ha espatllat les collites per les gelades. El sol tornarà a bona part del país, tot i que hi haurà zones que encara hauran d’esperar. Així, sembla que el temps a Catalunya s’estabilitza després d’un mes de març molt gris i plujós -el més gris des de 1968- que va tenir fins i tot calitja i que va succeir un febrer primaveral amb temperatures impròpies pel començament d’any.

El temps a Barcelona aquest cap de setmana

Aquest cap de setmana a la capital de Catalunya el sol tornarà a brillar amb força. Les temperatures també es recuperaran, i s’esperen màximes de 19 graus i mínimes de 9. Barcelona dirà adéu al fred extrem que va causar l’entrada d’una massa d’aire de l’Àrtic. El matí de dissabte el cel estarà lleugerament ennuvolat, però a partir de les 13 hores dominarà el sol, que també serà el protagonista principal del diumenge. Pel que fa a les precipitacions, aquestes estan descartades pràcticament al 100%, i el vent tampoc no serà un problema, ja que s’esperen ratxes de vent molt moderades.

Una dona celebra la sortida del sol / Pixabay

El temps a Girona aquest cap de setmana

Pel que fa a la demarcació de Girona, el temps no serà tan bo com a la meitat sud del país. Dissabte hi haurà precipitacions moderades a la comarca del Gironès i al Pla de l’Estany al llarg de la tarda. No s’espera que s’hi acumulin grans quantitats malgrat que diumenge també serà un dia gris que podria portar ruixats dispersos. Al llarg del cap de setmana els núvols aniran traslladant-se cap al sector sud, però no s’hi esperen precipitacions abundants. Pel que fa a la temperatura, l’ambient serà agradable, amb màximes de fins a 18 graus i mínimes de 6.

El temps als Pirineus aquest cap de setmana

El temps als Pirineus serà més inestable. De fet, s’hi esperen precipitacions al llarg de tot el cap de setmana, tot i que no seran en forma de neu. A la Vall d’Aran dissabte plourà de matinada i durant tot el dia el cel estarà molt cobert, amb possibilitats de ruixats sobretot al migdia. El cel només es destaparà una mica al vespre, però diumenge els núvols també seran la tònica general. La temperatura no passarà dels 7 graus de màxima i 2 de mínima, que es registraran durant la matinada.

El temps a Tarragona aquest cap de setmana

A la demarcació de Tarragona hi lluirà el sol durant tot el cap de setmana. Amb unes màximes de 21 graus i unes mínimes de 12, l’ambient serà agradable, propi d’aquesta època de l’any, a set dies de la Setmana Santa. Al migdia hi podrien haver núvols dispersos, però la tònica general serà un cel blau completament descobert. Tampoc no s’esperen fortes ratxes de vent, pel que podria ser un bon cap de setmana per prendre el sol a les platges de la Costa Daurada.

El temps a Lleida aquest cap de setmana

La demarcació de Lleida també podrà gaudir de la recuperació de les temperatures. Les màximes que s’esperen aquest dissabte són de 22 graus, i les mínimes no baixaran dels 9 graus a primera hora del matí. Durant tot el cap de setmana el sol serà protagonista, tot i que hi haurà núvols alts sobretot al migdia. No s’esperen precipitacions en tot el cap de setmana, i les ratxes de vent seran fluixes en general tot i que podrien ser moderades en algunes comarques.