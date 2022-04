Primer cap de setmana d’abril amb fred extrem i fortes ratxes de vent

El cap de setmana del 2 i 3 d’abril portarà amb ell un fred intens, però també una novetat: la tornada del sol després del mes de març amb menys llum des del 1968. La muntanya russa de temperatures i fenòmens meteorològics que està vivint Catalunya en les últimes setmanes continua després d’un febrer de molt càlid per a l’època de l’any, un març molt gris i plujós en què hi ha hagut fins i tot calitja i un abril que comença amb una caiguda en picat de les temperatures i previsió de nevades que podrien afectar fins i tot la demarcació de Barcelona, gens habituada a aquest tipus de fenòmens meteorològics.

Dissabte de nevades al Pirineu i alerta pel fort vent

Després d’un divendres de molt fred però amb predomini de sol, el dissabte començarà amb els cels mig ennuvolats a la meitat nord del país. En general, s’espera un cel poc ennuvolat, però en determinades zones, com a l’extrem nord del Pirineu, hi haurà molts núvols fins ben entrada la tarda. A mesura que avanci el dia la nuvolositat es restringirà només al vessant nord dels Pirineus, i la resta del país tindrà cels clars.

El que més preocupa aquest dissabte és el vent. De fet, Protecció Civil ha emès una alerta per les fortes ratxes de vent. Es preveuen ratxes molt fortes durant tota la jornada a l’Empordà i a les Terres de l’Ebre, que podrien arribar a superar els 90 km/h i els 108 km/h. Per ara no hi ha hagut cap incidència relacionada amb el fort vent malgrat aquesta alerta de Protecció Civil, però ja s’ha tallat preventivament la BV-4024 des de Bagà fins al Coll de Pal. A l’interior de la demarcació de Girona, però, hi haurà poc vent.

Fort vent el primer cap de setmana d’abril / EP

El que és segur és que la temporada d’esquí s’allargarà, ja que s’esperen nevades a tot el Pirineu, tot i que únicament tindran gran intensitat al vessant nord. Així, la Vall d’Aran, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i el Ripollès viuran nevades durant tot el matí, que aniran a menys durant la tarda i es faran més intermitents. La cota de neu es quedarà en els 700 metres, el que explica la baixada de temperatures arreu del país. Pel que fa a les precipitacions, s’esperen quantitats minses a la zona del Pirineu, i potser algun ruixat feble al sector central del litoral.

Descens en picat de les temperatures aquest diumenge

Durant tot el cap de setmana les temperatures seran baixes per l’època de l’any degut a l’entrada d’una massa d’aire de l’Àrtic, que ha enfonsat els termòmetres. De fet, es situaran entre els 9 i els 14 graus, temperatures més pròpies de l’hivern que de la primavera, que va començar ara fa una setmana. Diumenge, en concret, és possible que nevi a cotes baixes, entre els 400 i els 600 metres, mentre que dissabte la cota de neu encara es mantindrà per sobre dels 700 metres.

En general, es veurà un cel clar a tot el país, tot i que al litoral i prelitoral estarà mig ennuvolat durant el matí. En alguns punts d’aquest sector, a més, pot arribar a estar molt ennuvolat a partir del migdia. Al Pirineu, on els núvols i les nevades hauran estat protagonistes del dissabte, el cel estarà molt ennuvolat a primera hora del matí i a partir del vespre, amb unes hores de marge perquè surti el sol.

Pel que fa a les precipitacions, al final del matí s’esperen alguns ruixats concentrats al nord-est del país, però seran de poca intensitat. En alguns punts, però, poden anar acompanyats de tempesta i calamarsa.