Alerta per fort vent i neu aquest cap de setmana a Catalunya

Protecció Civil ha activat el pla d’alerta per fortes ventades i neu aquest cap de setmana a Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu fortes ratxes de vent al Pirineu i a l’Alt Empordà, que podrien superar els 90 km/h i els 108 km/h, respectivament. Segons el Meteocat, dissabte l’afectació serà a tota la meitat oest del país, en especial al matí i al migdia.

El vent bufarà de component nord i les ventades més fortes es registraran a les zones altes. Tot i que de moment no hi ha hagut cap incidència relacionada amb el fort vent, s’ha tallat preventivament la BV-4024 de Bagà cap al Coll de Pal. Catalunya també està en prealerta el Neucat per la previsió de nevades tan el divendres com el dissabte.

Fred extrem

Després de dues setmanes de cel gris i precipitacions, s’acosta un nou canvi de temps sobtat. La previsió és que les temperatures baixin de manera brusca fins als 10 o 15 graus, segons la zona. Els meteoròlegs han alertat que hi podria haver nevades a la costa, també a Barcelona. El primer cap de setmana d’abril serà més propi de l’hivern que de la primavera. Arriba una massa d’aire àrtica que ha provocat una baixada de les temperatures aquest divendres i que s’allargarà durant tot el cap de setmana.

Dissabte es preveu més assolellat, però amb fortes ratxes de vent a bona part del país. A la vessant nord del Pirineu es preveu un cap de setmana més ennuvolat i amb nevades febles i intermitents el dissabte. El diumenge hi haurà alguna precipitació lleu –sobretot al litoral i al prelitoral central– amb possibles nevades a cotes baixes, entre els 400 i els 600 metres. La temperatura es recuperarà una mica i la majoria de termòmetres es mouran entre els 9ºC i els 14ºC.