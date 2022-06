La Covid avança poc a poc a Catalunya: augmenten lleugerament els ingressos

El Departament de Salut ha registrat 8.608 nous casos de Covid-19 des de l’últim balanç, fet públic el passat dimarts. Això eleva la xifra de positius per Covid a 2.570.458 des de l’inici de la pandèmia, ara fa dos anys i mig. En paral·lel, també han augmentat els ingressos als hospitals catalans. En aquests tres dies s’han notificat 41 ingressos més i el global d’ingressats ja se situa en 1.326. A banda, hi ha 35 persones en estat crític a les UCI, dues més que dimarts. La xifra continua sent positiva en comparació amb altres onades, quan les UCI estaven plenes i els hospitals al límit. En aquest interval també s’ha notificat la mort de 4 persones, el que eleva el nombre de defuncions a les 27.577.

En paral·lel, la velocitat de propagació ha pujat 18 centèsimes, fins a l’1,25. Aquest és un dels indicadors que més vigilen les autoritats. L’altre és el risc de rebrot, que també ha pujat 71 punts fins als 385. En aquest últim interval el 22,14% de les proves han donat positiu, i la incidència acumulada a 14 dies també continua en augment: de 319 a 334 punts.

La quarta dosi, per a tothom?

En aquest marc en què la Covid està recuperant terreny lentament tot i que no es tem una setena onada, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va avançar aquest dijous que la quarta dosi s’administrarà a tota la població pròximament, tot i que no va concretar les dates. Davant l’allau de crítiques i la polèmica desfermada, a la tarda el ministeri va rectificar les paraules de Darias i va insistir que per ara només es vacunarà les persones de més de 80 anys i les que són vulnerables a la malaltia. Tot i així, el que sembla clar és que la quarta dosi per a tothom arribarà pròximament, i segons les paraules de la ministra a La Sexta, podria ser a la tardor.