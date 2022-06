Salut afirma que les noves variants de Covid ja són les majoritàries

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha confirmat que les noves variants d’òmicron, BA4 i BA5, són ja les variants majoritàries, ja que fa dues setmanes eren de més d’un 40%. Cabezas atribueix a l’augment dels casos de covid-19 a aquestes noves variants. Respecte la setmana anterior, els contagis han augmentat un 10%, malgrat que descarta la setena onada, ja que les UCI continuen estables i en mínims hisòrics.

Cabezas també ha explicat, en una entrevista a Catalunya Ràdio, que aquestes dues variants s’escapen millor de les vacunes, tot i que ha volgut dir que continuen donant una protecció molt bona contra una malaltia greu provocada per la covid. Per aquest motiu, ha demanat que qui no tingui la tercera dosi que se la posi, ja que la taxa de vacunació d’aquesta dosi és un 54%.

Un 54% de taxa de la tercera dosi

Tot i que la taxa de vacunació sigui d’un 54%, ha explicat que hi ha molt percentatge de vacunació en les persones majors de 60 anys o que tenen malalties greus. Per això, la secretària general ha descartat una vacunació massiva de la quarta dosi, però sí que ho ha demanat per als col·Lectius més vulnerables.

Per afrontar les noves variants, Pfizer i Moderna, les empreses més grans que fabriquen les vacunes contra la covid, estan desenvolupant vacunes per afrontar-les.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, amb la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, al punt de vacunació de covid-19, a Alcarràs (ACN)

No tem per un rebrot per Sant Joan

També ha explicat el procediment en cas de tenir símptomes o trobar-se malament. De forma generalitzada, Cabezas ha dit que si “ens trobem malament, ens hem de quedar a casa”, però si una persona de 60 anys o que té alguna malaltia greu es té els símptomes covid, ha d’anar a fer-se una prova per tal de monitoritzar la situació en cas que doni positiu.

Cabezas creu que no hi haurà cap efecte rebrot per Sant Joan, ja que ja fa setmanes que “estem en un entorn de relació social”, tot i matisar que la pandèmia no ha acabat i afirmar que la mesura principal per combatre’l és rentar-se les mans.