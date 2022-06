Salut alerta del creixement de la Covid i demana un ús “raonable” dels CAP

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha alertat que “estem en una situació de creixement” de la Covid-19 a Catalunya. Tot i així ha cridat a la tranquil·litat perquè “estem molt lluny” de la situació que hi havia en plena sisena onada, que va assolir el seu pic a mitjans de gener. Segons el sistema sentinella que consulta el departament de Salut la taxa estimada d’aquesta malaltia a Catalunya és de 404 casos per cada 100.000 habitants.

Cabezas ha explicat que un 25% dels reinfectats tenen menys de 50 anys, el que demostra que les variants majoritàries escapen de la immunitat natural, és a dir, la que s’obté quan t’has contagiat, i també la que proporciona la vacuna. Per això Cabezas ha recomanat a qui no ho hagi fet que es posi la dosi de reforç, especialment perquè ara s’acosta una època de l’any complicada per l’augment de la mobilitat i les vacances dels metges. “Fem un ús raonable dels serveis sanitaris”, ha demanat en referència a acudir a l’atenció primària únicament en els casos greus i no per a consultes sobre “mal de cap que es resol amb un ibuprofè”.

Es sobrepassarà la barrera dels 2.000 ingressats

En paral·lel, la investigadora del BIOCOMSC Clara Prats ha explicat que el pic dels nous casos es produirà cap a la primera setmana de juliol, quan ja es veuran els efectes de Sant Joan. La investigadora també preveu un creixement dels ingressos hospitalaris “almenys dues setmanes més”. En aquest sentit, ha augurat sobrepassar la barrera dels 2.000 ingressats.

La Covid guanya terreny

Les dades de la Covid han anat empitjorant amb rapidesa els últims dies. De fet, només entre el passat divendres i aquest dimarts s’han notificat 245 nous ingressos per aquesta malaltia als hospitals catalans, el que fa elevar la xifra a 1.762. Aquesta és la pitjor xifra d’ingressats en gairebé cinc mesos, des del febrer. A més, hi ha 6 persones més a les Unitats de Cures Intensives, el que eleva el total a 46 pacients crítics. Pel que fa a les morts, la xifra és molt oscil·lant: en aquest darrer balanç s’han notificat 23 morts, totes de persones més grans de 60 anys.

Els centres d’atenció primària també estan tornant a notar un augment de visites per Covid-19. Hi ha hagut un increment del 30% en els últims dies i en només una setmana s’han registrat 28.475 nous casos. D’aquests 11.299 són contagis en majors de 60 anys, la franja que està tenint la mortalitat més elevada.

En aquest marc, el Govern torna a recomanar -no a obligar- dur la mascareta als interiors, en especial les persones vulnerables o de risc. Les subvariants d’Òmicron ja són les majoritàries a Catalunya, el que complica el control de la pandèmia perquè són subvariants molt contagioses que, si arriben a la població més vulnerable, poden fer augmentar la mortalitat.