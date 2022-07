Alerta mundial per Centaurus, una variant cinc cops més contagiosa que Òmicron

Les alarmes s’han encès a tot el món per una nova variant molt més transmissible que totes les que hem conegut fins ara. Es tracta de Centaurus, una soca cinc cops més contagiosa que Òmicron, que ja va col·lapsar el sistema a finals de desembre per la seva alta transmissibilitat. L’alerta ha arribat després que l’Organització Mundial per la Salut hagi emès un informe epidemiològic on explica que ha detectat una variant amb una velocitat de transmissió molt més alta que Òmicron. Els primers casos de Centaurus s’han produït a la Índia, però ja s’ha estés a diversos països del món.

Tom Peacock, viròleg del departament de Malalties Infeccioses de l’Imperial College de Londres, va ser el primer que va registrar casos d’aquesta variant i la va analitzar. Es va adonar que Centaurus té fins a 45 mutacions en comú amb BA.5 -la variant majoritària ara mateix- i 15 particulars que la fan molt més contagiosa.

Actualment Centaurus està circulant per Austràlia, Canadà, Alemanya, Estats Units, Japó, Nova Zelanda i el Regne Unit, però en qüestió de setmanes podria guanyar terreny i estendre’s a tot el món. A Catalunya per ara no s’ha detectat cap cas d’aquesta nova variant i l’estat espanyol tampoc no en té constància.

L’OMS no té clar si Centaurus és més letal, però sí que és més transmissible

Les alarmes s’han encès perquè aquesta variant pot disparar els casos de Covid-19 si es fa majoritària. De fet, la doctora Soumya Swaminathan, que forma part de l’OMS, assegura en un vídeo que ha publicat l’organització a Twitter que la variant és més transmissible si bé és “massa aviat” per poder saber si té més capacitat d’escapar al sistema immune o si causa una malaltia més severa. “Estem vigilant d’a prop aquests aspectes”, conclou en el vídeo.