L’EMA recomana la quarta dosi de la vacuna contra la Covid als majors de 60

La setena onada sembla arribar al seu pic a Catalunya, però altres territoris europeus van més endarrerits i en notaran les conseqüències aviat. Per això l’Agència Europea del Medicament (EMA) recomanarà administrar la quarta dosi de la vacuna contra la Covid a totes les persones d’entre 60 i 79 anys en els moments d’augment de contagis. Així ho ha anunciat en roda de premsa el cap de vacunes de l’EMA, Marco Cavaleri, que ha instat les autoritats a administrar la segona dosi de reforç “urgentment” als majors de 80 anys.

Aquesta recomanació ja la va fer a l’abril, però ara s’hi suma la d’administrar la quarta dosi a les persones majors de 60 anys i les més “vulnerables” si els contagis augmenten als països europeus. Cavaleri ha assegurat que l’EMA està “vigilant” la nova onada de contagis arreu de la Unió Europea perquè les variants actuals són “molt contagioses”.

Quan donaran llum verda a la vacuna catalana?

En paral·lel, el cap de vacunes de l’EMA ha assegurat que ja van avançar al maig l’aprovació de les vacunes adaptades a les variants de la Covid, com ara la vacuna catalana, que encara no s’està distribuint ni comercialitzant perquè no ha rebut l’ok definitiu d’aquest organisme. Així, el regulador europeu segueix situant el setembre com mes clau per donar llum verda a aquestes vacunes.

Argimon també insisteix en la quarta dosi

Ja fa una setmana que el Departament de Salut va demanar al Ministeri de Sanitat que avanci la quarta dosi de la vacuna a tots els majors de 80 anys en el marc d’una pujada de casos. Ho va anunciar el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una roda de premsa en la qual va sol·licitar a la Comissió de Salut Pública que revalorés la possibilitat d’administrar la quarta dosi a aquest col·lectiu abans de la tardor i va recomanar de nou la mascareta en interiors.