2.260 persones demanen la baixa automàtica per Covid en només un dia

El Govern va activar ahir al migdia el mecanisme perquè les persones amb símptomes de Covid-19 demanin la baixa laboral automàtica. Des d’aleshores, unes 2.260 persones ja l’han sol·licitat, segons ha informat aquest dijous el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, a TV3.

La baixa automàtica es pot demanar a través de l’aplicació La Meva Salut o la web Cita Salut i té una validesa de cinc dies, tot i que si la persona millora pot demanar l’alta. El sistema és temporal i estarà activat fins l’agost. A més, només es pot demanar una vegada per persona per evitar el frau.

D’altra banda, Argimon no ha descartat que en un futur s’habiliti un sistema similar per a determinades malalties cròniques que generen baixes cícliques, com l’endometriosi, ha posat com a exemple el conseller de Salut, tot i que ha subratllat que abans s’ha d’avaluar durant un temps.

Les patronals no són favorables a la mesura aplicada per Salut en considerar que hi ha persones que s’hi acolliran sense estar malaltes. Argimon ha reconegut que no van parlar amb els empresaris abans de reactivar el sistema de baixes automàtiques, sinó que ho van fer el mateix dia que es va activar. El conseller entén les seves pors, però ha indicat que la baixa que s’ha posat en marxa és “normal dins d’una relació de confiança”.

Box amb un pacient crític ingressat a l’UCI de Vall d’Hebron per Covid-19 / Blanca Blay

Pic de la setena onada

Josep Maria Argimon també ha celebrat que s’està arribant al pic de la setena onada de la pandèmia i que els casos començaran a baixar a partir de la tercera setmana de juliol. Les afirmacions del conseller de Salut s’emmirallen en les dades de Portugal, que va patir l’onada abans i, en arribar al pic, ha estat dues setmanes en fase d’estabilització.

L’epidemiòleg ha aprofitat per recordar la necessitat d’avançar la quarta dosi de la vacuna per a les persones més vulnerables, que actualment està previst que s’administri a la tardor.