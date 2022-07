Salut torna a obrir les baixes automàtiques per l’augment de casos Covid

Salut ha decidit reactivar el sistema de baixes automàtiques per Covid-19 fins que la situació d’aquesta malaltia torni a millorar i es superi el pic d’aquesta setena onada. Així ho ha anunciat la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, que ha assegurat que tot i que les dades de contagis no són bones s’està començant a veure una estabilització. Amb la intenció que els metges de la primària no hagin de fer tasques burocràtiques en un moment de vacances i falta de personal s’ha decidit tornar a obrir les baixes automàtiques a través de La Meva Salut.

El que més destaca, però, és que no caldrà un test positiu en Covid per agafar la baixa, que serà de cinc dies -quan l’usuari rebrà una alta automàtica- a no ser que empitjori la salut del malalt. “Les baixes per insuficiència respiratòria aguda s’han incrementat en les darreres setmanes”, ha explicat la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckle, que ha comparegut juntament amb Cabezas. Per això Salut ha optat per tornar a aquest sistema que es va posar en marxa durant la sisena onada, quan la transmissió comunitària estava en xifres rècord.

Craywinckle ha demanat que es protegeixi el sistema sanitari perquè es pugui atendre els pacients que més ho necessiten, perquè en les últimes setmanes la Covid ha afectat seriosament el funcionament dels CAP. De fet, la doctora hi ha posat xifres: hi ha hagut un increment del 10% en les visites per Covid, el que ha ajudat a que l’augment de visites al CAP escali fins al 16% en comparació amb fa una setmana.

Sobre la manera per assegurar que no agafin les baixes persones que en realitat no les necessitin, Salut ha optat simplement per confiar. “Esperem que siguin les persones que realment estan malaltes les que accedeixin a aquesta via”, ha desitjat Craywinckle.

A tocar del pic de la setena onada

La investigadora del BIOCOMSC, Clara Prats, ha assegurat aquest matí al ‘Planta Baixa’ de TV3 que els models predictius apunten que el pic de la setena onada està a punt d’arribar. La velocitat de propagació ha tornat a situar-se al voltant de l’1, el que significa que la pandèmia ha deixat de créixer. Això, però, encara no es nota als hospitals, on continuen pujant els ingressos. De fet, en l’últim balanç que ha fet públic Salut es notifiquen 377 ingressats més, el que eleva el total a 2.139 hospitalitzats.

Pel que fa a les Unitats de Cures Intensives (UCI), hi ha 5 persones més en estat crític que en l’últim balanç que es va publicar divendres. Això suposa que hi ha 51 persones ingressades a les UCI del país, la majoria dels quals majors de 60 anys. Les morts registrades la darrera setmana, del 20 al 26 de juny, han arribat a 107 segons les últimes dades.