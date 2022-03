Argimon respon a Mitjà que les baixes per Covid seguiran criteri mèdic

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha carregat contra l’investigador Oriol Mitjà, que aquest dimarts va acusar la conselleria de deixar de banda l’evidència científica en canviar el protocol Covid. Argimon ha explicat que les noves mesures s’han adoptat d’acord amb els experts que treballen amb el departament i que, per tant, el protocol ha seguit el criteri mèdic.

Aquest dimarts Oriol Mitjà va lamentar que el Govern no hagi consultat el Consell científic assessor de la Covid-19 abans de fer el canvi de protocol i va demanar als metges que continuessin donant baixes a totes les persones positives per Covid, al contrari del que estableix el protocol que es va estrenar dilluns. Les baixes mèdiques, ha dit Argimon, es seguiran donant amb un criteri mèdic.

Normalitzar la convivència amb la Covid-19

En paral·lel, Argimon ha defensat que cal “començar a tractar la pandèmia com una infecció respiratòria” i conviure amb el virus. “El Consell científic assessor ha fet un document sobre la sortida de la pandèmia en diferents escenaris, s’ha treballat i ara s’ha reforçat la vigilància epidemiològica , i no és una demanda explicita que fem als membres del Consell però sí que hi participen membres del Consell perquè ho han fet durant molts anys”, ha explicat Argimon en l’acte oficial d’inauguració del Centre D’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Rubí. Com exemple d’aquests científics assessors ha posat Clara Prats, Àlex Arenas, l’ISGlobal i Tomàs Pumarola.

Les baixes mèdiques, ha assegurat, estan garantides “amb criteri mèdic”. “Les baixes es deriven d’un acte mèdic, i si es visita una persona en edat laboral i que té la sort de treballar i considero que no ha d’anar a treballar, haurem de fer una baixa, com sempre”, ha explicat

Preocupa l’increment de casos de grip

El conseller ha explicat que normalment la grip es pot predir, però aquest any ha començat tard, pel que “hi ha un element que no controlem bé”. Per això, ha assegurat que no es pot dir amb exactitud si tindrà una pujada en els pròxims dies o setmanes o s’estancarà, però per ara preocupa una mica aquesta pujada sobtada.