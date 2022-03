Mitjà demana als metges que desobeeixin i segueixin donant baixes Covid

L’investigador català Oriol Mitjà ha demanat als metges que continuïn donant baixes per Covid-19 malgrat que s’hagi canviat el protocol i només s’hagin d’aïllar les persones amb símptomes greus o de risc. Des de dilluns, les persones positives amb símptomes lleus i els asimptomàtics ja no han de fer quarantena, una decisió que Mitjà ha criticat durament. “És una temeritat allunyada de l’evidència científica”, ha assegurat Mitjà en una piulada a Twitter en què també lamenta que el Govern no hagi consultat al Consell científic assessor de la Covid abans d’aplicar aquest protocol.

Espanya ha estat el 1r país de UE en cometre aquesta temeritat allunyada de l'evidència científica. — Oriol Mitjà (@oriolmitja) March 29, 2022

El protocol únicament recomana quedar-se a casa fins que marxin els símptomes i evitar al màxim els contactes amb altres persones, però ja no és obligatori fer un confinament de set dies com fins ara. L’investigador assegura que la recomanació científica és fer proves a les persones amb símptomes de Covid-19 i que aquestes s’aïllin com a mínim cinc dies. L’aïllament, recorda, és “l’eina més efectiva per reduir la transmissió” de la Covid-19.

Mitjà ha lamentat també que el Departament de Salut no hagi consultat amb el grup d’experts la nova estratègia aprovada pel ministeri de Sanitat per “complir amb els requeriments estatals” i ha recordat que l’estat espanyol és el primer país europeu a prendre la decisió d’eliminar les quarantenes.

S’acaben les quarantenes i també les proves per a la població general

Amb aquest canvi de protocol únicament es faran proves de diagnòstic a les persones més grans de 60 anys, les immunodeprimides, les embarassades i a entorns vulnerables com hospitals i residències. També es mantenen les proves prèvies a l’ingrés i a cirurgies de tot tipus. La resta de la població estarà exempta de fer-se proves si no tenen símptomes greus de la malaltia. A més, els aïllaments de símptomes lleus només es mantindran als centres sanitaris i les residències.