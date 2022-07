Can Ruti participa en un estudi mundial per reduir un 30% la mortalitat per Covid

La setena onada està a punt d’arribar al seu pic, però els hospitals continuen sentint la pressió de l’augment de pacients amb Covid-19, que es mescla amb la falta de personal per les vacances dels sanitaris. A més, la mortalitat per Covid-19 continua sent elevada, tot i que els tractaments han evolucionat molt des del començament de la pandèmia ara fa dos anys. De fet, un estudi mundial en què ha participat l’hospital català Germans Trias ha identificat una nova estratègia per reduir potencialment aquesta mortalitat.

El canvi en el tractament que suggereix aquest estudi consisteix a afegir l’anticòs monoclonal tixagevimab/cilgavimab per tal de disminuir la mortalitat de la malaltia. Actualment el principal medicament per evitar morts és el remdesivir combinat amb la dexametasona. Aquest avenç ha arribat després d’un assaig clínic en fase 3 que s’ha fet a pacients hospitalitzats amb diferents graus de gravetat i que ha demostrat que aquest tractament és segur. Tot i que no escurça el temps de recuperació dels pacients, sí que redueix significativament la mortalitat en els pacients més greus que necessitaven concentracions d’oxigen més elevades o ventilació mecànica no invasiva, concretament un 30%.

A més, l’avantatge d’aquesta combinació és que aquest nou anticós monoclonal no perd eficàcia davant d’Òmicron, la variant majoritària actualment. Així, la combinació innovadora d’aquest estudi manté la seva capacitat per bloquejar aquesta variant i reduir els seus efectes mortals.

El cap de malalties infeccioses de Can Ruti, autor d’aquest estudi mundial

El català Roger Paredes, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Germans Trias i Pujol i investigador principal de l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa, és un dels tres primers autors d’aquest innovador estudi, que tindrà repercussions mundials. Paredes és també coordinador de la plataforma d’assajos clínics de pacients hospitalitzats per Covid ACTIV-3, finançada pels National Institutes of Health (NIH) dels EUA.

En aquesta plataforma hi participen diversos hospitals d’arreu del món, entre el quals n’hi ha cinc de Catalunya: l’Hospital Germans Trias, l’Hospital Clínic, l’Hospital Arnau de Vilanova, l’Hospital del Mar, i l’Hospital Vall d’Hebron.

Un estudi que afectarà tot el món

S’espera que aquest estudi que compta amb el lideratge de Can Ruti a nivell nacional acabi repercutint en els hospitals de tot el món. De fet, l’estudi ja es va fer a una vuitantena d’hospitals de tot el món i a l’estat espanyol hi van participar 150 persones, 75 de Can Ruti i 75 d’altres hospitals. El fet que hi hagin participat molts pacients amb diferents característiques i de diversos països del món és un punt molt important de l’estudi, perquè implica que els resultats es poden generalitzar per a tot el planeta.

De fet, l’estudi ja ha generat repercussió als principals organismes reguladors de medicaments d’Estats Units i Europa. Concretament l’FDA i l’Agència Europea del Medicament avaluaran en els pròxims mesos que aquest fàrmac s’afegeixi als tractaments actuals contra la Covid.

“Des de la comunitat científica estem avançant cap a l’ús de tractaments antivirals combinats amb l’objectiu d’aconseguir frenar el virus pel màxim de vies possibles”, resumeix l’autor català de l’estudi, que demana seguir treballant per aconseguir més avenços per als pacients hospitalitzats per la Covid.