L’OMS alerta de l’alarmant increment de casos de verola del mico a Europa

Enceses les alarmes per la verola del mico. Aquest divendres l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha demanat una resposta “urgent” a l’allau de casos que s’estan registrant. De fet, els casos s’han duplicat a Europa en les últimes dues setmanes. En aquest sentit, l’organisme ha reclamat prendre accions “coordinades” per frenar la transmissió al continent, on ara s’estan registrant el 90% dels casos de la malaltia.

“Simplement, no hi ha lloc per a la complaença, especialment aquí, a la regió europea, amb un brot ràpid que cada hora, dia i setmana està ampliant el seu abast a zones abans no afectades”, ha alertat el director regional per Europa de l’OMS, el doctor Hans Henri P. Kluge.

L’OMS revisarà si la verola és una emergència de salut pública internacional

En la seva compareixença Kluge ha explicat que l’OMS revisarà “aviat” si la verola del mico és una Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional (PHEIC, per les sigles en anglès). Fins ara no té aquesta categoria, però vist l’increment de casos l’organisme internacional s’ho està plantejant seriosament. De fet, l’OMS ha demanat als països afectats per brots de verola que augmentin la vigilància d’aquesta malaltia, enviïn missatges clars als col·lectius afectats i incrementin l’inversió en sanitat pública.

El perfil dels afectats

La majoria dels casos de contagiats per aquesta malaltia tenen entre 21 i 40 anys i, segons dades de l’OMS, el 10% han hagut de ser hospitalitzats. Tres quartes parts dels infectats han patit símptomes com fatiga, dolor muscular, febre, vòmits, diarrea, calfreds, mal de cap i mal de gola.

Entre els homes contagiats, l’OMS ha assenyalat en un comunicat que la majoria havien mantingut relacions sexuals amb altres homes. En aquest punt, l’OMS ha demanat lluitar contra l’estigmatització del col·lectiu, perquè en cas contrari hi haurà contagiats que preferiran no presentar-se a les autoritats sanitàries “per por a les conseqüències”. L’organització internacional ha insistit que la malaltia no es contagia únicament en aquest col·lectiu, pel que cal tenir cura d’estigmatitzar la verola del mico.

Crida a no estigmatitzar el col·lectiu homosexual

“De la lluita contra el VIH sabem com l’estigma impulsa encara més els brots i les epidèmies, però permetre que la nostra por a l’estigma ens impedeixi actuar pot ser igual de perjudicial”, ha insistit Kluge. En paral·lel, l’OMS ha explicat que una part dels infectats són “convivents, parelles heterosexuals, contactes no sexuals o nens”, el que demostra que no la pateixen únicament els homosexuals. Una de les raons que ha fet saltar les alarmes de l’OMS és que s’està registrant una major incidència en dones i nens.