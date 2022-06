Catalunya ja acumula 150 casos de verola del mico

El Departament de Salut ha notificat aquest dijous un total de 298 casos sospitosos de ser verola del mico dels quals 150 han estat confirmats pels laboratoris. La xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya investiga ara 92 casos més, que desglossa per 47 probables i 45 sospitosos. En l’últim comunicat emès a la premsa, Salut apunta que la majoria dels casos confirmats són d’homes d’entre 22 i 52 anys. Es tracta dels casos que han començat els símptomes de verola del mico entre el 5 de maig i el 15 de juny.

Els símptomes majoritaris d’aquests casos han estat febre, astènia (debilitat muscular, malestar general i fatiga), limfadenopaties (inflamació dels ganglis limfàtics) i exantema (erupció cutània). En gairebé tots els casos les lesions han aparegut a les àrees genital, perioral i perianal, tot i que també s’han presentat en altres zones del cos.

Les lesions que causa la verola del mico poden produir cicatrius permanents i alguns complicacions que en els casos més greus poden requerir hospitalització, pel que Salut recomana precaució. El mecanisme més probable de transmissió és el contacte estret, sovint en relacions sexuals, en un ambient festiu o d’oci. Així, de fet, es va originar el primer brot de verola del mico a l’estat espanyol, que es va produir en una sauna gai de Madrid.

Els contactes estrets dels casos confirmats o en estudi han d’evitar posar-se en contacte amb altres persones o animals perquè no s’estengui el brot. A més, es recomana no compartir roba de llit, tovalloles ni estris de menjar amb altres persones. Salut també demana que en cas de ser contacte estret d’una persona positiva s’ha d’estar alerta davant els possibles símptomes, com els descrits anteriorment. En cas que sí que apareguin aquests símptomes s’ha de contactar amb el sistema sanitari perquè s’estudiï el cas.