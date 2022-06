Continuen creixent els casos de verola del mico a l’estat espanyol

Continuen augmentant els casos de verola del mico a l’estat espanyol. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha informat que ja hi ha 323 casos de verola del mico a l’estat espanyol. El primer brot va sorgir a una sauna madrilenya ara fa gairebé dos mesos. Hi ha 8 països europeus que han reportat casos i el brot es va estenent, per la qual cosa es va optar per fer una compra conjunta de vacunes. Les primeres 5.000 vacunes d’aquesta compra conjunta arribaran a Espanya a finals de juny. Per ara només s’administraran als contactes estrets dels contagiats.

La Unió Europea n’ha adquirit 110.000, de les quals 5.000 arribaran a l’estat espanyol en les pròximes setmanes. A l’estat espanyol li corresponen un mínim del 10% de les dosis que s’han comprat a l’empresa Bavarian Nordic, segons ha assegurat la ministra de Sanitat, Carolina Darias. També ha explicat que cada dimarts i divendres s’actualitzaran les dades sobre la verola del mico, com es fa amb la Covid des que es va gripalitzar.

El ministeri de Sanitat ha insistit que el brot està “estable” i ha assenyalat que continua sent més preocupant l’avenç de les subvariants d’Òmicron ba.4 i ba.5.

Pla bucodental per 7 milions de persones

Darias també ha explicat que el Consell Interterritorial de Salut ha analitzat l’aplicació d’un pla bucodental per a 7 milions de persones per al qual es té un pressupost de 44 milions d’euros. Aquest pla s’aplicarà per fases i en el primer any es centrarà en els menors d’entre 6 i 14 anys i les embarassades. Posteriorment s’ampliarà a les persones amb discapacitat, els menors d’entre 0 i 5 anys i les persones amb patologies oncològiques cervicofacials. Alguns dels serveis es centren en la prevenció amb neteges bucals o fluor. Altres, en l’empastament de càries, les endodòncies i les reconstruccions.