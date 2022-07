ERC rebutja reformar el reglament del Parlament per Laura Borràs

La secretària general adjunta d’Esquerra Republicana de Catalunya, Marta Vilalta, ha descartat avui donar suport a la reforma del reglament del Parlament per eliminar l’article que permet suspendre els diputats que tinguin obert un judici oral per temes vinculats a la corrupció. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, volia reformar-lo per defensar la presumpció d’innocència i evitar deixar el seu càrrec abans d’haver-hi una sentència ferma.

“No considerem que el reglament d’un parlament es pugui canviar a mida per necessitats d’una persona”, ha afirmat Vilalta, qui ha defensat l’article del reglament. En aquest sentit, ha defensat que l’article garanteix la presumpció d’innocència perquè és reversible. És a dir, si finalment Borràs no és sentenciada fermament, podria recuperar la presidència del Parlament, segons els republicans.

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, saludant a l’inici del ple / Mariona Puig

Confien en Borràs

Per això, ha confiat que Borràs, investigada per presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), prendrà una decisió sobre el seu cas “posant per davant els interessos col·lectius als seus interessos particulars”. “Ha de prendre una decisió tenint en compte que no només és la senyora Laura Borràs, sinó que també és la presidenta del Parlament”, ha afegit.

Precisament avui també s’hi ha pronunciat el president del Govern de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha assegurat que els republicans apartarien a Borràs si formés part del seu partit. En una entrevista a Onda Cero, ha afirmat que Esquerra Republicana posaria la institució per davant i se l’apartaria del càrrec.

La presidenta del Parlament descarta dimitir

Borràs ja va anunciar la setmana passada en una compareixença que no dimitiria i va defensar que era innocent. Segons la presidenta, la volen encausar per ser independentista i és una causa organitzada per les “clavegueres de l’Estat”.