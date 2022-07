JxCat respon a Aragonès que cal protegir Borràs d’una “guerra bruta”

El portaveu de JxCat, Josep Rius, ha respost aquest dilluns al president de la Generalitat, Pere Aragonès, després que aquest hagi dit que ERC hauria apartat la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas de l’ILC. Rius ha dit en roda de premsa que el que cal és fer un “front comú” per protegir Borràs d’una “guerra bruta atiada per les clavegueres de l’Estat”. Des de JxCat veuen el cas Borràs des d’una altra òptica, algunes fonts dins del partit creuen a més que el cas de la presidenta serveix com a “cortina de fum” per tapar el “fracàs” de la taula de diàleg. “Estem d’acord amb el president que cal posar la institució per davant de qualsevol altra qüestió i posar per davant la institució és també defensar la presumpció d’innocència i impedir la ingerència dels tribunals espanyols”, ha advertit Rius.

En canvi, des de Calàbria, consideren que Borràs hauria de ser apartada fins que es resolgués el cas. Borràs ja va avisar la setmana que no pensa apartar-se perquè se sent víctima d’un cas de lawfare de manual. La presidenta va rodejar-se d’uns 400 seguidors el cap de setmana en un acte de suport. Rius ha reiterat aquest dilluns, després de la reunió de l’executiva del partit, que “no pot ser que la justícia espanyola decideixi qui pot ser diputat o no o president, no participarem a fer un parlament al gust de la cúpula judicial espanyola ni de les clavegueres de l’estat”, ha reblat.

Els de JxCat no canvien el guió, per ells el de Borràs “és un cas clar de repressió política” i ja avisen que si se li obre judici oral demanaran que se’ls respecti la presumpció d’innocència “i no sigui jutjada per la cambra que presideix”. L’article 25 del reglament estipula diferents formes de suspendre parlamentaris que estan sent processats. El 25.4 precisament indica que quan el cas és de corrupció la suspensió és automàtica. El adversaris de la presidenta creuen que el seu cas cau dins el sac de la corrupció, cosa que Borràs i JxCat neguen, a banda de denunciar les “irregularitats” del procediment contra ella.

JxCat aposta per eliminar el 25.4 del reglament del Parlament

Ara JxCat acull favorablement la proposta de Borràs d’eliminar el 25.4 perquè vulnera, segons defensen, la presumpció d’innocència. De moment, ni ERC, ni Comuns ni la CUP reben bé la idea. Els Comuns, de fet, han demanat aquest dilluns a Borràs que “no faci trampes” perquè el debat no és sobre la presumpció d’innocència sinó sobre el compliment del reglament del Parlament.

D’altra banda, JxCat s’ha mostrat aquest dilluns plenament escèptica sobre la taula de diàleg manifestant que els intents de reflotar-al per part de Sánchez responen al fet que està buscant una majoria parlamentària perquè li aprovi els pressupostos generals de l’estat. A JxCat tampoc es creuen que hi hagi voluntat de reforma el delicte de sedició, com indiquen els Comuns. Rius ha recordat que s’hauria pogut fer i no s’ha fet.