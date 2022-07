Els Comuns volen reformar la sedició enguany perquè tornin els exiliats

El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha apostat aquest dilluns per accelerar la reforma del delicte de sedició aquest any, una via, ha dit, perquè tornin els independentistes exiliats a Catalunya “amb la màxima normalitat”. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, va dir aquest cap de setmana que no hi ha una majoria suficient per afrontar aquesta reforma. Els Comuns creuen que és hora que ERC, “que no defensava aquesta via, se sumi al bloc polític que vol reformar el delicte de sedició”. De fet, Mena ha dit que aquest és “l’acord al que cal arribar”. Per fer la reforma del delicte de sedició caldria una majoria absoluta, és a dir el govern espanyol hauria de comptar amb els vots que van permetre la investidura.

La formació morada considera que de la reunió que tindran divendres que ve a Madrid el president del Govern, Pere Aragonès, i el president espanyol, Pedro Sánchez, n’ha de sortir una data per a la taula de diàleg. A més, consideren també que el contingut que s’ha de posar sobre la taula en aquesta propera reunió ha de ser la reforma del delicte de sedició. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, va advertir aquest cap de setmana que calia una solució per als exiliats i va parlar de la necessitat de “canvis normatius”.

Els Comuns defensen la resolució política del conflicte

En relació a les declaracions del ministre de Cultura, Miquel Iceta, sobre la necessitat que Carles Puigdemont sigui jutjat a l’estat espanyol perquè hi hagi un desenllaç “feliç” sobre el futur dels exiliats, els Comuns han dit que “no es tracta de parlar de felicitat, sinó de justícia”. Mena ha insistit que “és injust que hi hagi gent que hagi d’estar fora de Catalunya per una situació que s’hauria d’haver resolt per la via política i no judicial”. Els Comuns reiteren que la seva proposta és una solució política que “passa per la modificació del delicte de sedició”.

El Govern insisteix que la taula ha d’abordar l’amnistia i l’autodeterminació, temes que queden lluny de l’agenda del reencuentro del govern espanyol. El terme mig estaria en reformar la sedició, com defensen els Comuns, tot i que des de l’exili, figures com Carles Puigdemont ja han dit que no veuen bé l’indult.

Els Comuns també creuen que JxCat hauria d’estar presenta a la mesa, però consideren que ha de ser una reunió entre governs, perquè aquest va ser l’acord, i no un altre. “Ens agradaria que JxCat se sumés sense cap tipus de condició a la taula perquè pel diàleg no hi ha d’haver condicions, hi podem seure forces polítiques diferents”, ha reblat Mena.

Els Comuns demanen a Borràs “que no faci trampes”

Els Comuns també han respost a la proposta de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de canviar el reglament del Parlament perquè violaria segons ella un dret fonamental com la presumpció d’innocència. Mena ha dit que no es poden fer modificacions del reglament “a la carta” quan un article afecta la presidenta i que el debat s’hauria d’haver fet quan es va aprovar, amb l’acord de Junts pel Sí i la CUP. El portaveu dels Comuns també ha demanat a Borràs que “no faci trampes” perquè del debat ara no és sobre la presumpció d’innocència sinó sobre el compliment del reglament de la cambra catalana. Aquest dilluns el president del Govern, Pere Aragonès, també s’ha referit al cas Borràs per ir que si fos d’ERC el seu partit “l’apartaria”.