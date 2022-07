Aragonès assegura que ERC apartaria Borràs del càrrec si fos del seu partit

Laura Borràs està a un pas d’anar a judici pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. En assabentar-se’n del cas, diversos partits han demanat la dimissió de Borràs. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, que no s’havia pronunciat fins ara obertament, ha dit en una entrevista a Onda Cero que, si es donés una situació equivalent a Esquerra Republicana, el seu partit “posaria la institució per davant i se l’apartaria” del càrrec.

La presidenta del Parlament ja va anunciar la setmana passada que no dimitiria. Borràs va declarar en una compareixença que és “innocent” i que els que la volen fer caure estarien aprofitant-se d’una causa contra ella pel simple fet de ser independentista.

El president de la Generalitat ha defensat que, en l’obertura de judicis orals per corrupció, el reglament del Parlament no exigeix necessàriament la dimissió, sinó que també hi ha la possibilitat de “suspensió“. Aleshores, “si el cas es resolgués de manera favorable, se la restauraria en les responsabilitats”, ha indicat Aragonès. Aquesta, però, “és una decisió que primer correspon a la presidenta del Parlament i a Junts. En aquests moments no hi ha obertura de judici oral i tenim temps per veure quina és la seva posició definitiva”, ha afegit.

Els delictes “són els que són”, assegura Aragonès

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) veu indici de quatre delictes en el cas de Borràs: prevaricació, frau administratiu, malversació de cabals i falsedat en document mercantil. El president de la Generalitat no ha volgut opinar si es tracta d’un cas de corrupció però ha assegurat que els delictes “són els que són” independentment de si l’acusació és certa o no. A més, el president català ha declarat que l’acusació contra Borràs es tracta d’un cas “molt diferent” als relacionats amb el referèndum de l’1-O.

Trobada entre el president del Govern, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs, al Palau de la Generalitat | ACN

“La negociació”, el camí a seguir

D’altra banda, Aragonès ha afirmat que la reunió del pròxim divendres amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha de ser “un punt d’inflexió per avançar decididament en el procés de negociació per la resolució del conflicte polític” entre Catalunya i Espanya.

El president de la Generalitat està convençut que la negociació és el camí a seguir. Per això, ha pactat aquesta reunió amb Sánchez, que és la primera trobada formal entre els dos presidents després de l’esclat del cas Pegasus. En aquest sentit, ha recordat que la setmana passada va presentar una querella i que, per tant, les responsabilitats que no s’assumeixin políticament s’hauran d’afrontar per la “via judicial”. A més, la dimissió de la directora del CNI, Paz Esteban, –ha explicat Aragonès– és “insuficient” i aquesta només es va argumentar només per la fallada de seguretat del telèfon mòbil del president Sánchez, ha subratllat.

Pedro Sánchez i Pere Aragonès durant l’última reunió de la taula de diàleg, el setembre del 2021 / Europa Press

La confiança amb l’executiu espanyol està “minvada” i s’haurà de construir de nou en base “d’acords concrets i avenços reals“. Aragonès ha obert la porta a pactar “les regles” d’un referèndum d’autodeterminació amb l’objectiu d’acordar els “termes de la consulta”. “Que es demani més majoria a Catalunya o que sigui al cap d’uns anys perquè la decisió sigui madura i no fruit d’un context determinat”, ha posat d’exemples el president català.