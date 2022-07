La dura conversa de Borràs amb una periodista al ‘Faqs’

La presidenta del Parlament, Laura Borràs ha tingut una conversa dura amb la periodista Carla Turró, directora del programa El balcó de la cadena SER. En aquest sentit, Turró ha volgut incidir en les investigacions que se li estan fent a Borràs per un possible cas de corrupció i que la podrien mantenir allunyada del Parlament mentre estigui la causa oberta. La periodista ha preguntat a Borràs sobre les jutgesses que van començar a investigar el cas i com “eren funcionàries que no tenien cap classe de voluntat política de condemnar-la”, el que Borràs ha respòs que “no s’ha de defensar davant d’ella perquè fins on ella mateixa coneix, és periodista i no fiscal”.

La presidenta del Parlament ha participat en l’últim programa del Faqs i, un cop més, ha defensat la seva innocència. Una postura que porta a qualsevol de les seves entrevistes després de què sortís a la llum la investigació que s’ha obert contra ella i uns suposats contractes irregulars de quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). “Defensaré la meva innocència a capa i espasa”, ha recordat Borràs, mentre responia amb evasives les preguntes de Turró. “No m’està responent i jo només estic fent la meva feina”, ha assegurat la periodista.

Cristina Puig parla del final del ‘Faqs’ – TV3

Durant la confrontació entre Turró i Borràs s’ha parlat també de què la investigació contra la presidenta del parlament la van començar els Mossos d’Esquadra i que després va passar a la Guàrdia Civil. De fet, la periodista de la cadena SER ha dit que “és un procediment que ocorre quan es canvia de tribunal un cas i només es fa quan hi ha una gran recopil·lació d’informació“. Borràs ha assegurat que ella segueix defensant la seva innocència, però no ha declarat en cap moment que els correus electrònics -les proves més incriminatòries fins el moment- siguin falsos: “La pròxima vegada que se’m pregunti per això ho respondrà el meu advocat i hi haurà sorpreses”, ha etzibat Borràs.

“Revocar” l’article que permet suspendre diputats

La presidenta del Parlament ha assegurat en el mateix programa que s’ha de “revocar” l’article del reglament de la cambra que permet suspendre els diputats als quals s’obri un judici oral per qüestions vinculades a la corrupció. “Un Parlament democràtic l’ha d’anul·lar”, ha dit entrevistada al programa Faqs de TV3. Borràs considera que aquest article, amb el qual podria ser suspesa si finalment ha d’anar a judici pel cas que té obert per la seva etapa com a directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), “vulnera la presumpció d’innocència”. “Què és el que hem de posar par davant: el reglament o els drets fonamentals?”, ha conclòs.